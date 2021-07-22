Куда украинские туристы могут отправиться в путешествие летом 2021: перечень открытых стран

Отдых летом 2021-го интереснее, чем в прошлом году, ведь многие государства уже открылись для туристов, или же делают это с определенными требованиями. Поэтому украинцы могут выбирать направление для отпуска с большого перечня стран.

Многие государства готовы принимать путешественников с сертификатом вакцинации, а некоторые – с отрицательными ПЦР-тестами или справкой о перенесенной болезни. Впрочем, если планировать отпуск на август, лучше выбирать из открытых направлений, потому что, вероятно, они и в дальнейшем будут доступными.

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Министерство иностранных дел Украины обновило карту мира, где изображены страны "красной", "желтой" и "зеленой" зон. Украинцы могут посещать их с соблюдением определенных требований

Куда украинские туристы могут улететь в 2021

Турция

Еще в мае страна решила завершить локдаун и отменила требование ПЦР-тестов для украинских авиапассажиров. Однако с 1 июня Турция вернула требование ПЦР-тестов для украинских туристов.

Для въезда в страну нужно:

за 72 часа до прибытия, необходимо заполнять электронную анкету на сайте Министерства здравоохранения Турции (ее напечатать или сохранить на смартфон для предъявления представителю авиакомпании перед посадкой на рейс. Пассажиры без заполненной формы не будут допущены на авиарейс, потому что на ее основе автоматически будет генерироваться HES-код);

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Турцию;

также туристы могут предоставить результаты экспресс-тестов на антиген, однако с момента взятия образца до пересечения границы должно пройти не более 48 часов;

результаты тестирования могут не оказывать те, кто прошел полный курс вакцинации (с момента получения последней дозы должно пройти не менее 14 дней), и те, кто могут предоставить справку о том, что в последние полгода переболели коронавирусом.

Турция считается одним из самых популярных направлений для путешествий, но сейчас власти страны могут закрыть границы для туристов. Такое решение связано с ухудшением ситуации с коронавирусом из-за штамма "Дельта".

Египет

До недавнего времени страна отказывалась снимать много карантинных ограничений, но все же некоторые ослабила. Например, открыла аттракции для туристов: дискотеки, ночные клубы и парки развлечений.

Условия въезда:

пассажиры, которые были в странах, пораженных мутантными штаммами вируса, должны пройти быстрый ПЦР-тест по прибытии в Египет;

пассажирам, прибывающим в Египет из стран, не подвергшихся мутациям, нужно предъявить немодифицированный сертификат прививок с QR-кодом, выданным утвержденной лабораторией;

сертификаты должны выдаваться утвержденными лабораториями в странах их происхождения и не должны каким-либо образом меняться. Действительны сертификаты также должны иметь QR-код для проверки;

каждый путешественник, не имеющий сертификата о прививках, должен предъявить негативный ПЦР-тест по прибытии.

Хорватия

Правительство Хорватии приняло во внимание обновление рекомендательного списка Совета ЕС и разрешило въезд украинцам.

При въезде туристы должны предоставить 1 из 3 документов:

отрицательный результат ПЦР-теста, сделан не позднее 72 часов, или быстрый тест на антиген, сделан не позднее 48 часов до момента пересечения границы;

сертификат о вакцинации от COVID-19 (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm, Johnson & Johnson) не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию;

медицинскую справку о переносе болезни, как минимум 11 дней назад.

Нидерланды

С сегодняшнего дня, 22 июля, для украинских туристов открылись Нидерланды.

Согласно информации консульской службы МИД Украины, въезд украинцев – владельцев биометрических паспортов в Королевство Нидерланды возможен для всех целей путешествий без ограничений и без сертификатов вакцинации.

Условия въезда

С 1 июля 2021 Нидерланды признают сертификат о прививке от COVID-19, в качестве замены сертификата о тестировании. Если у путешественника нет сертификата о прививках, отрицательный тест или сертификат на восстановление является обязательным.

Для посещения Королевства без карантина необходимо предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса.

Для невакцинированных лиц применяется общий режим запрета на въезд в Нидерланды кроме лиц, имеющих вид на жительство или долгосрочную национальную визу типа "D".

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Греция

С 14 мая 2021 года украинцы могут посетить Грецию с целью туризма.

Для этого нужно:

перед вылетом заполнить декларацию на правительственном сайте travel.gov.gr;

пройти полную вакцинацию от COVID-19. С момента получения последней дозы прививки должно пройти не менее 14 дней;

как подтверждение – сертификат вакцинации, выданный страной, где сделана прививка. В нем должны быть указаны: имя человека как в паспорте, название препарата, число полученных доз и дата их введения;

вакцинированные лица могут въехать на территорию страны, предъявив отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия;

лицам, которые переболели коронавирусом и имеют справку или положительный ПЦР-тест, сделанный от 2 до 9 месяцев до этого – тоже разрешен въезд.

Отметим, ранее в Греции сообщили, что в помещение пускать только вакцинированных людей. С 8 июля в заведениях страны могут находится только посетители, которые заняли свободный столик или забронировали его заранее.

Кроме того, греческая власть запретила музыку в кафе и барах и ввела ночной комендантский час на популярном острове Миконос.

Кипр

Страна вышла из локдауна и ввела "COVID-паспорта безопасности". Специальные правила разработали для людей, прибывающих из "зеленых, оранжевых, красных и серых" стран.

Проще всего попасть туристам из "зеленых" стран, но Украина сейчас в "красном" списке. Поэтому для въезда необходимо:

заполнить форму Cyprus Flight Pass

сдать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до вылета

сдать ПЦР-тест по прибытии на Кипр

Ранее Кипр заявил, что будет пускать украинских туристов, привитых китайской вакциной CoronaVac.

Кроме того, украинцы, вакцинированы CoronaVac, могут путешествовать в такие страны:

Испания;

Эстония;

Австрия;

Нидерланды;

Молдова;

Венгрия;

Турция;

Греция;

Болгария.

Португальский остров Мадейра также заявил, что будет принимать туристов, привитых любой вакциной.

Черногория

Страна отменила все ограничения для туристов – не нужно проходить тест на наличие COVID-19. Для въезда достаточно иметь с собой загранпаспорт.

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Албания

Таким же путем пошла эта страна. С 1 июня для посещения Албании не нужен ПЦР-тест, тест на антитела, паспорт вакцинации или любой другой документ, касающийся коронавируса.

Еще одна страна, которую можно посетить без ограничений – Северная Македония.

Болгария

С 1 июня по 31 июля 2021 года в Болгарии действуют новые требования к въезду для граждан Украины. Теперь на границе туристы обязаны предъявить один из трех документов:

отрицательный результат ПЦР-теста;

сертификат о вакцинации;

справка, подтверждающая, что лицо переболела, не ранее чем за 6 месяцев до даты въезда.

Бельгия

Украинцам с 17 июля не нужно показывать отрицательные результаты тестов на коронавирус и проходить карантин.

Исключение есть только для тех граждан, которые прибывают из страны с критическим эпидемиологическим риском или посетили такую ​​страну в течение последних 14 дней.

В таком случае цель поездки в Бельгию должна быть "важной" и подтверждаться надлежащим разрешительным документом, выданным Посольством Бельгии в соответствующей стране.

Франция

Правительство страны приняло решение открыть границы с 9 июня и начать принимать вакцинированных иностранных туристов. Для украинцев есть ограничения, но не для вакцинированных. Правительство распределило страны мира на три зоны: зеленую, оранжевую и красную.

Украина попала в оранжевую, поэтому для въезда нужно:

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до поездки;

тест на антиген, не позднее 48 часов.

Читайте также Стало известно, какие страны Европы признали украинские COVID-сертификаты: перечень Словакия Страна позволила украинским туристам въезжать на свою территорию. Это касается, как вакцинированных граждан, так и тех, которые не получили прививки от COVID-19. С недавнего времени для въезда на территорию Словакии граждане обязаны зарегистрироваться по ссылке: https://korona.gov.sk/ehranica. Авиатурист должен заполнить форму по ссылке: https://www.mindop.sk/covid/. По прибытии из определенных стран, необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда. Это требование не касается детей в возрасте до 12 лет и лиц, пересекающих территорию Словакии транзитом. Это требование не касается детей в возрасте до 12 лет и лиц, пересекающих территорию Словакии транзитом. Все невакцинированные лица должны пойти на 14-дневную самоизоляцию. Срок можно сократить, получив отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем на 5-й день. Также при определенных условиях для украинцев открыты: США, Великобритания, Германия, Мексика, Гватемала, Эквадор, Никарагуа, Сальвадор, Гондурас, Куба, Багамские острова, Гаити, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Колумбия, Бразилия, Гайана, Парагвай Марокко, Чили, Босния и Герцеговина, Сербия, Иордания, Ирак, Иран, страны Центральной Азии, ОАЭ, Оман, Шри-Ланка, Сомали, Эфиопия, Мадагаскар, Сейшелы, Республика Джибути, страны Южно-Африканской Республики, страны Центральноафриканской республики, Саудовская Аравия, Демократическая Республика Конго, Республика Южный Судан, Республика Корея, Непал, Таиланд, Индия, Ботсвана, Бангладеш и Габон.



Интерактивная карта мира с открытыми странами и условиями въезда / Фото: скриншот с сайта tripadvisor.mfa.gov.ua

Более об открытых странах и условиях въезда для украинцев – читайте на сайте консульской службы МИД Украины.

Отметим, уже к концу недели украинцы смогут свободно въезжать на территорию еще 5 европейских стран. По информации СМИ, говорится об Австрии, Исландии, Испании, Люксембурге и Португалии.