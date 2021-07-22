Чимало держав готові приймати мандрівників з сертифікатом вакцинації, а деякі – з негативними ПЛР-тестами чи довідкою про перенесену хворобу. Втім, якщо планувати відпустку на серпень, краще вибирати з відкритих напрямків, бо, ймовірно, вони й надалі будуть доступними.

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Міністерство закордонних справ України оновило мапу світу, де зображені країни "червоної", "жовтої" та "зеленої" зон. Українці можуть відвідувати їх з дотриманням певних вимог

Куди українські туристи можуть полетіти у 2021

Туреччина

Ще у травні країна вирішила завершити локдаун та скасувала вимогу щодо ПЛР-тестів для українських авіапасажирів. Однак з 1 червня Туреччина повернула вимогу ПЛР-тестів для українських туристів.

Для в'їзду в країну потрібно:

  • за 72 години до прибуття, необхідно заповнювати електронну анкету на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини (її видрукувати або зберегти на смартфон для пред'явлення представнику авіакомпанії перед посадкою на рейс. Пасажири без заповненої форми не будуть допущені на авіарейс, бо на її основі автоматично генеруватиметься HES-код);
  • негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в Туреччину;
  • також туристи можуть надати результати експрес-тестів на антиген, проте з моменту взяття зразка до перетину кордону має пройти не більше 48 годин;
  • результати тестування можуть не надавати ті, хто пройшов повний курс вакцинації (з моменту отримання останньої дози; має пройти не менше 14 днів), і ті, хто можуть надати довідку про те, що в останні пів року перехворіли на коронавірус.

Туреччина вважається одним з найпопулярніших напрямків для подорожей, але зараз влада країни може закрити кордони для туристів. Таке рішення пов'язане з погіршенням ситуації з коронавірусом через штам "Дельта".

Єгипет

Донедавна країна відмовлялася знімати багато карантинних обмежень, але все ж деякі послабила. Наприклад, відкрила атракції для туристів: дискотеки, нічні клуби та парки розваг.

Умови в'їзду: