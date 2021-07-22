Пасажири, які були у країнах, уражених мутантними штамами вірусу, повинні пройти швидкий ПЛР-тест після прибуття в Єгипет;

Пасажирам, які прибувають до Єгипту з країн, що не зазнали мутацій, потрібно пред'явити немодифікований сертифікат щеплень із QR-кодом, виданим затвердженою лабораторією;

Сертифікати повинні видаватися затвердженими лабораторіями в країнах їх походження і не повинні будь-яким чином змінюватися. Дійсні сертифікати також повинні мати QR-код для перевірки;

Кожен мандрівник, який не має сертифікату про щеплення, повинен надати негативний ПЛР-тест після прибуття.

Хорватія

Уряд Хорватії взяв до уваги оновлення рекомендаційного списку Ради ЄС та дозволив в'їзд українцям.

При в'їзді туристи мають надати 1 з 3 документів:

Негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше 72 годин, або швидкий тест на антиген, зроблений не пізніше 48 годин до моменту перетину кордону;

сертифікат про вакцинацію від COVID-19 (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm, Johnson&Johnson) не пізніше 14 днів від моменту в'їзду до Хорватії;

медичну довідку про перенесення хвороби, щонайменше 11 днів тому.

Нідерланди

Відсьогодні, 22 липня, для українських туристів відкрилися Нідерланди.

Згідно з інформацією консульської служби МЗС України, в'їзд українців – власників біометричних паспортів до Королівства Нідерланди можливий для усіх цілей подорожей без обмежень і без сертифікатів вакцинації.

Умови в'їзду

З 1 липня 2021 року Нідерланди визнають сертифікат про щеплення від COVID-19, як заміну сертифікату про тестування. Якщо у мандрівника немає сертифіката про щеплення, негативний тест або сертифікат на відновлення є обов'язковим.

Для відвідування Королівства без карантину потрібно надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

Для невакцинованих осіб застосовується загальний режим заборони на в’їзд до Нідерландів крім осіб, які мають дозвіл на проживання або довгострокову національну візу типу "D".

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Греція

З 14 травня 2021 року українці можуть відвідати Грецію з метою туризму.

Для цього потрібно:

перед вильотом заповнити декларацію на урядовому сайті travel.gov.gr;

пройти повну вакцинацію від COVID-19. З моменту отримання останньої дози щеплення повинно пройти не менше 14 днів;

як підтвердження – сертифікат вакцинації, виданий країною, де зроблене щеплення. У ньому повинні бути вказані: ім'я людини як в паспорті, назва препарату, число отриманих доз і дата їх введення;

невакциновані особи можуть в'їхати на територію країни, пред'явивши негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття;

особам, які перехворіли на коронавірус та мають довідку або позитивний ПЛР-тест, зроблений від 2 до 9 місяців до цього – теж дозволений в'їзд.

Відзначимо, раніше у Греції повідомили, що у приміщення пускатимуть тільки вакцинованих людей. З 8 липня у закладах країни можуть перебувати лише відвідувачі, які зайняли вільний столик або забронювали його завчасно.

Крім того, грецька влада заборонила музику у кафе і барах та запровадила нічну комендантську годину на популярному острові Міконос.

Кіпр

Країна вийшла з локдауну та запровадила "COVID-паспорти безпеки". Спеціальні правила розробили для людей, які прибувають з "зелених, помаранчевих, червоних та сірих" країн.

Найпростіше потрапити туристам з "зелених" країн, але Україна зараз в "червоному" списку. Тому для в'їзду необхідно:

заповнити форму Cyprus Flight Pass

здати ПЛР-тест не пізніше, ніж за 72 години до вильоту

здати ПЛР-тест після прибуття на Кіпр

Раніше Кіпр заявив, що пускатиме українських туристів, щеплених китайською вакциною CoronaVac.

Крім того, українці, вакциновані CoronaVac, можуть подорожувати в такі країни:

Іспанія;

Естонія;

Австрія;

Нідерланди;

Молдова;

Угорщина;

Туреччина;

Греція;

Болгарія.

Португальський острів Мадейра також заявив, що прийматиме туристів, щеплених будь-якою вакциною.

Чорногорія

Країна скасувала всі обмеження для туристів – не потрібно проходити тест на наявність COVID-19. Для в'їзду достатньо мати з собою закордонний паспорт.

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Албанія

Таким же шляхом пішла ця країна. З 1 червня для відвідування Албанії не потрібен ПЛР-тест, тест на антитіла, паспорт вакцинації або будь-який інший документ, що стосується коронавірусу.

Ще одна країна, яку можна відвідати без жодних обмежень – Північна Македонія.

Болгарія

З 1 червня до 31 липня 2021 у Болгарії діють нові вимоги до в'їзду для громадян України. Тепер на кордоні туристи зобов'язані пред'явити один з трьох документів: негативний результат ПЛР-тесту;

сертифікат про вакцинацію;

довідка, яка підтверджує, що особа перехворіла, не раніше ніж за 6 місяців до дати в'їзду.

Бельгія

Українцям з 17 липня не потрібно показувати негативні результати тестів на коронавірус та проходити карантин.

Виключення є лише для тих громадян, які прибувають з країни з критичним епідеміологічним ризиком або відвідали таку країну протягом останніх 14 днів.

У такому випадку мета поїздки до Бельгії має бути "поважною" та підтверджуватися належним дозвільним документом, виданим Посольством Бельгії у відповідній країні.

Франція

Уряд країни прийняв рішення відкрити кордони з 9 червня й почати приймати вакцинованих іноземних туристів. Для українців є обмеження, але не для вакцинованих. Уряд розподілив країни світу на три зони: зелену, помаранчеву і червону. Україна потрапила у помаранчеву, тому для в'їзду потрібно: негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж 72 години до поїздки;

тест на антиген, не пізніше 48 годин.

Читайте також Стало відомо, які країни Європи визнали українські COVID-сертифікати: перелік Словаччина Країна дозволила українським туристам в'їжджати на свою територію. Це стосується, як вакцинованих громадян, так і тих, що не отримали щеплення від COVID-19. Віднедавна для в'їзду на територію Словаччини громадяни зобов'язані зареєструватись за посиланням: https://korona.gov.sk/ehranica. Авіатурист повинен заповнити форму за посиланням: https://www.mindop.sk/covid/. Після прибуття з визначених країн, необхідно надати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду. Ця вимога не стосується дітей віком до 12 років та осіб, які перетинають територію Словаччини транзитом. Усі невакциновані особи повинні піти на 14-денну самоізоляцію. Термін можна скоротити, отримавши негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж на 5-й день.

Також за певних умов для українців відкриті: США, Велика Британія, Німеччина, Мексика, Гватемала, Еквадор, Нікарагуа, Сальвадор, Гондурас, Куба, Багамські острови, Гаїті, Домініканська Республіка, Коста-Рика, Панама, Колумбія, Бразилія, Гайана, Парагвай, Марокко, Чилі, Боснія і Герцоговина, Сербія, Йорданія, Ірак, Іран, Країни Центральної Азії, ОАЕ, Оман, Шрі-Ланка, Сомалі, Ефіопія, Мадагаскар, Сейшели, Республіка Джибуті, країни Південно-Африканської Республіки, країни Центральноафриканської республіки, Саудівська Аравія, Демократична Республіка Конго, Республіка Південний Судан, Республіка Корея, Непал, Таїланд, Індія, Ботсвана, Бангладеш і Габон.



Інтерактивна мапа світу з відкритими країнами та умовами в'їзду / Фото: скриншот з сайту tripadvisor.mfa.gov.ua