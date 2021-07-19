Однак через новий спалах COVID-19, грецька влада ввела нові обмеження. Зокрема, заборонили музику у кафе і барах та запровадили нічну комендантську годину.

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Після місцевого спалаху заражень Міністерство цивільного захисту заявило, що забороняє музику на острові цілодобово – в магазинах, кафе і пляжних барах, й дозволяє пересування з 1 до 6 ранку винятково тим, хто йде на роботу і з роботи, або за станом здоров'я.

Обмеження діятимуть до 26 липня.

Ми закликаємо жителів, відвідувачів та професіоналів на нашому прекрасному острові суворо дотримуватися заходів..., щоб ми могли швидко контролювати та стримувати поширення вірусу, а Міконос повертався до норми, – підкреслили у Міністерстві.

За даними Worldometer, станом на 18 липня 2021 року в Греції виявлено 457 312 випадків зараження коронавірусом, з них 12 826 летальних.

Нагадаємо, раніше у Греції повідомили, що у приміщення пускатимуть тільки вакцинованих людей. Крім того, з 8 липня у закладах країни можуть перебувати лише відвідувачі, які зайняли вільний столик або забронювали його завчасно.

Умови в'їзду до Греції

З 14 травня 2021 року українці можуть відвідати Грецію з метою туризму. Для цього потрібно:

перед вильотом заповнити декларацію на урядовому сайті travel.gov.gr

пройти повну вакцинацію від COVID-19. З моменту отримання останньої дози щеплення повинно пройти не менше 14 днів

як підтвердження – сертифікат вакцинації, виданий країною, де зроблене щеплення. У ньому повинні бути вказані: ім'я людини як в паспорті, назва препарату, число отриманих доз і дата їх введення

Якщо турист не пройшов вакцинацію, то він може в'їхати на територію країни, пред'явивши негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

Водночас відвідати Грецію матимуть змогу й ті, хто вже перехворів на коронавірус, та має відповідне підтвердження – довідка або позитивний ПЛР-тест, зроблений від 2 до 9 місяців до цього.