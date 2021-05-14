Тепер не потрібно буде дотримуватися карантину, проте треба буде пред'явити довідку про вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.
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Також може бути пропуском для в'їзду документ, який підтверджує, що людина вже перехворіла COVID-19.
Раніше ми писали, що у Греції покращилася ситуація з коронавірусом. Тому у країні послабили обмеження – наприклад, дозволили відвідувати пляжі.
Проте все одно на їхній території все одно необхідно дотримуватись відповідних заходів:
- парасольки повинні розташовуватись одна від одної на відстані 4 метри;
- персонал пляжів перевірятимуть на наявність вірусу;
- залишається обов'язкова дезінфекція.