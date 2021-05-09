У державі вже почали працювати пляжі, а з 15 травня громадяни зможуть відвідувати музеї. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.

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Обмеження на пляжах Греції

Попри те, що вхід на пляжі відкрили, на їхній території все одно необхідно дотримуватись відповідних заходів:

парасольки повинні розташовуватись одна від одної на відстані 4 метри;

персонал пляжів перевірятимуть на наявність вірусу;

залишається обов'язкова дезінфекція.

Очільник уряду заявив про свою впевненість щодо послаблення карантину. Адже у країні відбувається масове тестування, імунізація та організація заходів просто неба.

Надія – на туризм

За словами керівника пляжу в Приморському передмісті Алімоса Нікоса Веньєріса, великі надії – на туризм.

До речі! Туристів, зокрема з України, у Грецію пускатимуть з 15 травня 2021 року.

"Ми – одне з місць на Афінській рив'єрі, яке приймає багато туристів, тому кількість відвідувачів з-за кордону відіграватиме велику роль у наших фінансах", – відзначив Веньєріс.

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