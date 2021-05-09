В государстве уже начали работать пляжи, а с 15 мая граждане смогут посещать музеи. Об этом сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

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Ограничения на пляжах Греции

Несмотря на то, что вход на пляжи открыли, на их территории все равно необходимо соблюдать соответствующие меры:

зонтики должны располагаться друг от друга на расстоянии 4 метров;

персонал пляжей должен проверять на наличие вируса;

остается обязательная дезинфекция.

Глава правительства заявил о своей уверенности по ослаблению карантина. Ведь в стране происходит массовое тестирование, иммунизация и организация мероприятий под открытым небом.

Надежда – на туризм

По словам руководителя пляжа в Приморском пригороде Алимоса Никоса Веньериса, большие надежды – на туризм.

Кстати говоря! Туристов, в частности из Украины, в Грузию будут пускать с 15 мая 2021 года.

"Мы – одно из мест на Афинской ривьере, которое принимает много туристов, поэтому количество посетителей из-за рубежа будет играть большую роль в наших финансах", – отметил Веньерис.

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