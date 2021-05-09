В государстве уже начали работать пляжи, а с 15 мая граждане смогут посещать музеи. Об этом сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
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Ограничения на пляжах Греции
Несмотря на то, что вход на пляжи открыли, на их территории все равно необходимо соблюдать соответствующие меры:
- зонтики должны располагаться друг от друга на расстоянии 4 метров;
- персонал пляжей должен проверять на наличие вируса;
- остается обязательная дезинфекция.
Глава правительства заявил о своей уверенности по ослаблению карантина. Ведь в стране происходит массовое тестирование, иммунизация и организация мероприятий под открытым небом.
Надежда – на туризм
По словам руководителя пляжа в Приморском пригороде Алимоса Никоса Веньериса, большие надежды – на туризм.
"Мы – одно из мест на Афинской ривьере, которое принимает много туристов, поэтому количество посетителей из-за рубежа будет играть большую роль в наших финансах", – отметил Веньерис.
Коротко о коронавирусе в Греции
- По состоянию на воскресенье, 9 мая, в Греции COVID-19 инфицировалось 360 577 человек.
- Из них – умерли 10 978 инфицированных, а 323 458 заболевших выздоровели.