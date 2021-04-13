Журналисты пообщались с министром туризма Греции Харисом Теохарисом. Он надеется, что греки также захотят приехать в Украину и смогут это сделать.

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Мы ждем от украинской власти образцы таких сертификатов, чтобы мы могли проверять их на своих границах и мы стремимся принимать и другие вакцины (не одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам – 24),

– отметил Теохарис.

Что нужно будет для въезда в Грецию:

предъявить отрицательный ПЦР-тест; детям до 5 лет тест не нужен

или сертификат о вакцинации, утвержден украинской властью.

По прибытии украинском и туристов из других стран выборочно тестировать на COVID-19 в греческих аэропортах учитывая текущую ситуацию с заболеваемостью в той или иной стране.

Теохарис отметил, что Греция для "уменьшения затрат на подорж" рассматривает возможность замены ПЦР-теста на экспресс-тест на антиген. Это может быть введено уже с 14 мая.

Окончательное решение об открытии границ Греция будет принимать в сотрудничестве со специалистами в области здравоохранения страны, учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире.

"Мы скорбим по друзьям из Украины, мы хотим видеть снова ваши дружеские лица. Мы заверяем, что ждем вас в Греции с распростертыми объятиями, но мы также делаем это в такие способы, которые подходят обеим сторонам", – подытожил министр.

Италия может открыть границы для иностранных туристов с 2 июня. Страна готова принять туристов летом при соблюдении одного из трех условий.