Пандемия не отступает, однако летний отпуск уже не за горами. В сезоне 2021 года многие страны до сих пор остаются закрытыми, но отдых на море никто не отменял.

Журналисты пообщались с экспертами из туристических фирм и попытались охарактеризовать отпуск в 2021 году для украинцев.

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Какие страны открыты

Страны постоянно меняют правила пересечения границы. МИД Украины разработали интерактивную карту, где можно проверить условия въезда во все страны мира и ограничения для украинских. Однако есть определенные тенденции и прошлогодний опыт, которые позволяют предположить, в каких странах сможем отдыхать летом 2021:

Албания,

Багамские острова,

Иордания,

Болгария,

Бразилия,

Доминиканская Республика,

Египет,

Мальдивы,

Грузия,

Чили,

Кипр,

Гаити,

Мексика,

Колумбия,

США,

ОАЭ,

Эквадор,

Сейшельские острова,

Танзания,

Иран,

Турция,

Черногория,

Ямайка,

Шри-Ланка,

Куба,

Нигерия.

Кроме них, открытые такие страны с выходом к морю и океана Мадагаскар, Кения, Коста-Рика, Эквадор, Колумбия, Намибия, Коморские острова, Гана, Гайана, Ливан, Сьерра-Леоне и другие.

Эксперты прогнозируют, что особенно популярными в сезоне 2021 будут: Турция, Болгария, Черногория, Грузия, Кипр.

Страны Европы, которые открыты для украинцев

Большинство стран Европейского Союза еще закрыты для Украинской. Поэтому пока можно ехать в такие страны с морскими курортами:

Албания,

Болгария,

Черногория,

Босния и Герцеговина,

Кипр.

Испания делала заявления о возможном открытии туризма. Правительство Испании планирует подготовить систему паспортов вакцинации до июня, хотя негативные ПЦР-тесты на коронавирус нужны будут для въезда в страну.



Большенство стран Европы закриты для туристов \ Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Директор туристической компании "Делюкс Вояж" Максим Дереза ​​прогнозирует, что в этом сезоне также Греция откроет границы для туристов.

Цены на отдых

По словам эксперта, цены в этом году не вырастут, но и дешевых вариантов ждать не стоит.

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"У меня есть сомнения, что туры будут сильно падать в цене, сейчас такое время, что нужно зарабатывать деньги, поэтому скорее всего будут сокращать количество рейсов. Зима показала, что это выгодно операторам, потому что нет дешевых горящих туров", – считает Максим Дереза .

У нас практически на все курорты летают чартерные рейсы, поэтому если спрос будет слабее, чем количество запланированных полетов, то у операторов есть два варианта: либо сокращать полеты, или уменьшать цены, чтобы стимулировать спрос,

– добавил директор туристической компании.

Туристические фирмы ранее пытались конкурировать и предлагали как можно ниже цену. Сейчас, по словам эксперта, все хотят стабильно зарабатывать. Однако цена динамичная и зависит от спроса и загруженности самолетов. Если будет спрос, цену будут повышать, если желающих будет мало – цены будут снижать.

Поэтому традиционно дешевле можно отдохнуть в начале сезона: в мае и в начале июня. Также цены снижают в сентябре. Если говорить о Кипре, то там целый октябре благоприятная погода для пляжного отдыха.

Приблизительные цены, которые прогнозируют туроператоры, на отдых в июле:

Турция от 15 тысяч гривен за двоих,

Египет от 16 тысяч гривен за двоих,

Болгария от 20 тысяч гривен за двоих,

Черногория от 28 тысяч гривен за двоих.

Сейчас можно купить туры на лето с существенной скидкой. Однако многие украинский боятся это делать из-за сомнительной ситуацию.

Максим Дереза ​​говорит, что однозначно стоит бронировать туры уже сейчас. Это возможность сэкономить. Существенного удешевления "за день до вылета", как это бывало раньше, точно не будет.



Отдых на море в 2021 году \ Photo by Andrew Ruiz on Unsplash

Будут ли выбирать украинское море

Государственное агентство по развитию туризма подсчитала, что размер туристического сбора в 2020 году уменьшился на 25% по сравнению с 2019 годом. Однако эти данные могут быть нерелевантные количеству туристов, ведь не все бизнесы работают открыто и платят сбор.

Оператор "Vodafone Украина" проанализировал количество интернет-трафика и 4G-пользователей на морских курортах Одесской, Николаевской и Херсонской областей. По сравнению с 2019 годом, в прошлом году он увеличился на 30%.

Летом 2020 курорты Украины были переполнены, потому что у людей не было альтернативы выезда за границу. Но сейчас есть возможность поехать за границу. Поэтому не думаю, что люди, которые привыкли отдыхать за границей, будут рассматривать вариант отдыха в Украине,

– объясняет Юрий Дереш, основатель туристической компании "Орион-Интур".

Он добавил, что в Украине нет категоризации отелей, как за рубежом. Если сравнивать с ними, то у нас есть много бюджетных вариантов, 2 или 3-звездочных, или сразу очень дорогие отели, соответствующие категории 5 звезд.



Отдых в Украине в 2021 году \ Photo by Rodion Kutsaev on Unsplash

Туристы, которые уже отдыхали за границей, бюджетные варианты не интересуют. А отдых в дорогих отелях стоит иногда дороже, чем "все включено" за рубежом.

Эксперт заверил, что в 2021 году на украинских курортах цены почти не вырастут.