В Испании назвали условия для запуска туризма
Правительство Испании планирует подготовить систему паспортов вакцинации до июня, хотя негативные ПЦР-тесты на коронавирус нужны будут для въезда в страну.
Источник:The Local Spain
Министерка туризма Испании Рейес Марото надеется, что уже к июню заработает институт паспортов вакцинации и страна будет открыта для иностранных туристов.
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Однако, по ее словам, необходимо "иметь значительный процент вакцинированного населения" – не менее 30-40%.
Балеарские острова попросили первыми испытать пилотную схему, однако Марото настаивала на том, чтобы эта схема распространилась по всей стране.Паспорт будет больше похож на пропуск и, вероятно, будет иметь форму QR-кода.
Также официальные представители туризма на Балеарских островах потребовали, чтобы паспорт вакцинации был не единственный способ восстановить путешествия – отрицательный результат ПЦР или тест на антитела также должен быть пробелом.
1 марта Испания продолжила ограничения на необязательные поездки из стран, не входящих в Европейский Союз и Шенгенскую зону. Они будут действовать до 31 марта.
Паспорта вакцинации в Евросоюзе
- В ЕС удостоверение о вакцинации введут с 15 июня.
- Оно будет содержать информацию о человеке, а также название препарата, которым ей делали прививки.
- Документ введут после того, как его согласуют все 27 государств-членов ЕС.
- Паспорт вакцинации не будет обязательным для населения.
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