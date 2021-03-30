Правительство Испании планирует подготовить систему паспортов вакцинации до июня, хотя негативные ПЦР-тесты на коронавирус нужны будут для въезда в страну.

Министерка туризма Испании Рейес Марото надеется, что уже к июню заработает институт паспортов вакцинации и страна будет открыта для иностранных туристов.

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Однако, по ее словам, необходимо "иметь значительный процент вакцинированного населения" – не менее 30-40%.

Балеарские острова попросили первыми испытать пилотную схему, однако Марото настаивала на том, чтобы эта схема распространилась по всей стране.Паспорт будет больше похож на пропуск и, вероятно, будет иметь форму QR-кода.

Также официальные представители туризма на Балеарских островах потребовали, чтобы паспорт вакцинации был не единственный способ восстановить путешествия – отрицательный результат ПЦР или тест на антитела также должен быть пробелом.

1 марта Испания продолжила ограничения на необязательные поездки из стран, не входящих в Европейский Союз и Шенгенскую зону. Они будут действовать до 31 марта.

Обратите внимание! Согласно данным СНБО, с начала пандемии в Испании обнаружили более 3,2 миллиона больных коронавирус. Из них около 75 тысяч человек умерли.

Паспорта вакцинации в Евросоюзе