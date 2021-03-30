В Іспанії назвали умови для запуску туризму
Уряд Іспанії планує підготувати систему паспортів вакцинації до червня, хоча негативні ПЛР-тести на коронавірус потрібні будуть для в'їзду в країну.
Джерело:The Local Spain
Міністерка туризму Іспанії Рейес Марото сподівається, що вже до червня запрацює інститут паспортів вакцинації та країна буде відкрита для іноземних туристів.
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Проте, за її словами, необхідно "мати значний відсоток вакцинованого населення" – щонайменше 30-40%.
Балеарські острови попросили першими випробувати пілотну схему, однак Марото наполягала на тому, щоб ця схема розповсюдилася по всій країні.
Паспорт буде більше схожий на пропуск і, ймовірно, матиме форму QR-коду.
Також офіційні представники туризму на Балеарських островах зажадали, щоб паспорт вакцинації був не єдиний спосіб відновити подорожі – негативний результат ПЛР або тест на антитіла також повинен бути пропуском.
1 березня Іспанія продовжила обмеження на необов'язкові поїздки з країн, що не входять до Європейського Союзу та Шенгенської зони. Вони діятимуть до 31 березня.
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