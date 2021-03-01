Іспанія продовжила обмеження на необов'язкові поїздки з країн, що не входять до Європейського Союзу та Шенгенської зони. Вони діятимуть до 31 березня.

28 лютого обмеження мали зняти, але у п'ятницю їх продовжили. Влада Іспанії зробила це, щоб стримати поширення коронавірусу.

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Водночас зазначається, що мандрівники з деяких країн з невисоким рівнем зараження можуть подорожувати до Іспанії. Зокрема, йдеться про Австралію, Нову Зеландію, Руанду, Сінгапур, Південну Корею, Таїланд, Китай, регіони Гонконгу та Макао.

Список, який вперше розробили 30 червня 2020 року, неодноразово оновлювався. 28 січня з нього виключили Японію.

Через нові штами COVID-19 уряд Іспанії також продовжив обмеження на польоти з Великої Британії, Південної Африки та Бразилії до 16 березня.

За даними Worldometer, станом на 1 березня 2021 року в Іспанії виявлено 3 188 553 випадків зараження коронавірусом, з них 69 142 летальних.

Відзначимо, з 1 березня 2021 року Грузія спростила правила в'їзду для іноземних туристів, зокрема й громадян України.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба допускає часткове послаблення карантинних обмежень для літніх поїздок за кордон. При цьому він підкреслив, що зараз аж ніяк неможливо спрогнозувати, коли обмеження на перетин кордонів будуть повністю зняті.