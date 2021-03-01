Испания продолжила ограничения на необязательные поездки из стран, не входящих в Европейский Союз и Шенгенскую зону. Они будут действовать до 31 марта.

28 февраля ограничения должны были снять, но в пятницу их продлили. Власти Испании сделали это, чтобы сдержать распространение коронавируса.

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В то же время отмечается, что путешественники из некоторых стран с невысоким уровнем заражения могут путешествовать в Испанию. В частности, речь идет об Австралии, Новой Зеландии, Руанду, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Китай, регионы Гонконга и Макао.

Список, который впервые разработали 30 июня 2020, неоднократно обновлялся. 28 января с него исключили Японию.

Через новые штаммы COVID-19 правительство Испании также продолжило ограничения на полеты из Великобритании, Южной Африки и Бразилии до 16 марта.

По данным Worldometer, по состоянию на 1 марта 2021 в Испании обнаружено 3 188 553 случаев заражения коронавирусом, из них 69 142 летальных.

Отметим, с 1 марта 2021 Грузия упростила правила въезда для иностранных туристов, в том числе граждан Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допускает частичное ослабление карантина для летних поездок за границу. При этом он подчеркнул, что сейчас совершенно невозможно спрогнозировать, когда ограничения на пересечение границ будут полностью сняты.