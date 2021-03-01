Республика Кипр несмотря на обещание так и не открылась для украинцев с 1 марта.

Хотя такие планы анонсировались еще в январе.

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С 1 марта Кипр ввел разделение стран на четыре категории – зеленая, оранжевая, красная и серая. Информация на Cyprus Flight Pass – специальном правительственном портале.

Приезжие из стран, отнесенных к "зеленой" категории, с 1 по 31 марта будут проходить ПЦР-тесты после прилета. Их стоимость будет покрывать Кипр.

Тот кто прибывает из "оранжевых" и "красных" стран обязан за свой счет пройти ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до вылета, а также после прилета.

На сайте посольства Украины указано, что на сегодня Украина не входит ни в одну из этих трех категорий и входит в список "серых" стран. Въехать на территорию можно только тогда, когда власть Кипра предоставит специальное разрешение. Необходимо пройти ПЦР-тест до и после прилета, а также обязательный 14-дневный карантин.

Стоит отметить, что сайт МИД Украины также указывает, что регулярное авиасообщение между Кипром и Украиной не восстановлено и въезд украинцам разрешен только за определенными исключениями. База Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) подтверждает информацию о том, что украинцев на Кипр пока не пускают.

По данным Worldometer, по состоянию на 1 марта 2021 года на Кипре обнаружено 34 707 случаев заражения коронавирусом, из них 231 летальный.

Напомним, ранее правительство Кипра приняло решение о том, что с 6 февраля все, кто прибывает в страну, должны будут придерживаться обязательной самоизоляции.