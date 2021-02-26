Лидеры Европейского Союза поддержали продление действия ограничений на путешествия в пределах Евросоюза и в ЕС.

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На данный момент путешествия без острой необходимости должны быть ограничены, – говорится в заявлении.

Как отмечается, лидеры ЕС одобрили две рекомендации насчет путешествий в пределах Евросоюза и в ЕС. Речь идет об ограничениях, которые могут применяться в соответствии с принципами пропорциональности, недискриминации и с учетом специфической ситуации общин, живущих в приграничных районах.

Впрочем, разрешение на беспрепятственное перемещение товаров и услуг в рамках единого рынка ЕС, в том числе с использованием "зеленых зон" – будет действовать и в дальнейшем.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что границы Европейского Союза останутся закрытыми для украинцев для безвизовых поездок еще несколько месяцев.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что допускает частичное ослабление карантина для летних поездок за границу. При этом он подчеркнул, что сейчас совершенно невозможно спрогнозировать, когда ограничения на пересечение границ будут полностью сняты. Также Кулеба сообщил, что украинцы могут посещать 95 стран мира с соблюдением карантинных требований.

Но вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Государственная авиационная служба утвердила перечень стран, куда украинцы смогут улететь летом.