Для въезда в эти страны нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, а в некоторых странах проходить и карантин.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19 февраля во время онлайн-брифинга по актуальным вопросам внешней политики Украины.

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Мы дополнительно работаем над тем, чтобы в условиях мирового локдауна, в условиях, когда страны мира закрываются, все-таки постоянно увеличивать количество мест, куда украинцы могут поехать, и на сегодня, я могу сообщить, что для граждан Украины открыто границы 95 стран мира, – сообщил Кулеба.

Он добавил, что список таких стран постоянно увеличивается, и призвал во время путешествий соблюдать максимальные меры безопасности.

Министр также напомнил об интерактивной онлайн-карте путешествий во время пандемии COVID-19, где можно найти информацию о том, в какие страны и за соблюдением каких условий украинцы могут въехать или проехать транзитом.

Отметим, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что допускает частичное ослабление карантина для летних поездок за границу. При этом подчеркнул, что сейчас совершенно невозможно спрогнозировать, когда ограничения на пересечение границ будут полностью сняты.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Государственная авиационная служба утвердила перечень стран, куда украинцы смогут улететь летом.