Границы стран Европейского Союза останутся закрытыми для граждан Украины для безвизовых поездок еще несколько месяцев. Ускорит открытие границ – вакцинация от COVID.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на онлайн-встречи.

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Я боюсь, что это будет еще несколько месяцев, но начало вакцинации будет помогать, – сказала немецкий посол.

Она отметила, что сейчас ситуация с коронавирусом в Украине лучше, чем в Германии. Однако она нестабильна и может в любой момент измениться. Именно поэтому посольство Германии оценивает не только две последние недели.

По данным Worldometer, по состоянию на 18 февраля 2021 года в Германии выявлено 2 362 364 случаи заражения коронавирусом, из них 67 074 летальных.



Отметим, из-за пандемии коронавируса в 2020 году туристическая сфера пострадала больше всего. Министр культуры Украины Александр Ткаченко говорит, что теперь на ее восстановление можно рассчитывать не ранее 2023 года.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что допускает частичное ослабление карантина для летних поездок за границу. При этом он подчеркнул, что сейчас совершенно невозможно спрогнозировать, когда ограничения на пересечение границ будут полностью сняты.

Но вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Государственная авиационная служба утвердила перечень стран, куда украинцы смогут улететь летом.