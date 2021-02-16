Граждане Украины должны получить доступ к качественным и дешевым авиаперевозкам как на внутренних, так и международных рейсах.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания по развитию внутренних авиационных перевозчиков, которое состоялось 16 февраля.

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Он отметил, что финансовая состоятельность и стабильность работы отечественных авиакомпаний будет гарантировать доступные перевозки для украинцев, увеличение туристического спроса и стимул для развития экономики в целом.

Необходимо активизировать работу и сформировать государственную стратегию поддержки отечественных авиаперевозчиков в связи с негативными последствиями пандемии COVID-19, – подчеркнул премьер-министр.

Также Шмыгаль добавил, что важно как можно скорее завершить этот процесс, чтобы украинцы имели возможность получать безопасные и качественные услуги.

Отмечается, что в контексте подписания соглашения об Общем авиационном пространстве с Евросоюзом, поддержка отечественных авиакомпаний сегодня имеет определяющую роль. В связи с этим Глава Правительства поручил Министерству инфраструктуры до 22 февраля разработать решение по поддержке отечественных авиаперевозчиков.

Напомним, ранее вицепремьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Государственная авиационная служба утвердила перечень стран, куда украинцы смогут улететь летом.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что допускает частичное ослабление карантина для летних поездок за границу. Но прогнозировать сроки – не берется.

Добавим, министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал, когда ждать восстановления сферы туризма.