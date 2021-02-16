Громадяни України повинні отримати доступ до якісних та дешевих авіаперевезень як на внутрішніх, так і міжнародних рейсах.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради щодо розвитку внутрішніх авіаційних перевізників, яка відбулася 16 лютого.

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Він зауважив, що фінансова спроможність та стабільність роботи вітчизняних авіакомпаній гарантуватиме доступні перевезення для українців, збільшення туристичного попиту та стимул для розвитку економіки в цілому.

Необхідно активізувати роботу та сформувати державну стратегію підтримки вітчизняних авіаперевізників у зв'язку з негативними наслідками пандемії COVID-19, – підкреслив прем'єр-міністр.

Також Шмигаль додав, що важливо якомога швидше завершити цей процес, щоб українці мали змогу отримувати безпечні та якісні послуги.

Зазначається, що в контексті підписання угоди про Спільний авіаційний простір з Євросоюзом, підтримка вітчизняних авіакомпаній сьогодні має визначальну роль. У зв'язку з цим Глава Уряду доручив Міністерству інфраструктури до 22 лютого напрацювати рішення щодо підтримки вітчизняних авіаперевізників.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Державна авіаційна служба затвердила перелік країн, куди українці зможуть полетіти влітку.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба допускає часткове послаблення карантинних обмежень для літніх поїздок за кордон. Але прогнозувати терміни – не береться.

Додамо, міністр культури України Олександр Ткаченко розповів, коли чекати відновлення сфери туризму.