Из-за пандемии коронавируса в 2020 году туристическая сфера пострадала больше всего. Теперь на ее восстановление можно рассчитывать не ранее 2023 года.

Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко на Форуме "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы".

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По его словам, еще в начале пандемии прогнозировалось, что сфера творческой индустрии и культуры понесет больше всех убытков.

По прогнозу, кризис будет до 2023 года. О восстановлении можно говорить в конце 2023 года. Впереди, как минимум, два года испытаний,

– сказал Ткаченко.

Также он добавил, что больше всего пострадал туризм, туристические агентства и кинотеатры.

Председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив отметила, что они планируют привлечь внимание туристов к побережью и в несезон.

А также планируют заниматься вопросом пляжей. Агентство вместе с народными депутатами будет анализировать, в какой части законодательства вносить изменения для того, чтобы пляжи не формально, а по факту соответствовали международным стандартам.