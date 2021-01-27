За состоянием украинских пляжей отвечают органы местной власти. Есть определенные условия, однако никто не котролюет их соблюдения.

Источник: "О, Море"

Об этом заявила руководитель Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив. Она отметила, что пляжи – это очень болезненный и сложный вопрос.

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В 2021 году агентство вместе с народными депутатами будет анализировать, в какой части законодательства вносить изменения для того, чтобы пляжи не формально, а по факту соответствовали международным стандартам.

Олеськив сказала, что сначала нужно урегулировать вопрос безопасности, ведь одними из самых больших проблем является отсутствие спасателей и плавание в запрещенных местах.

Мы в этом году начнем над этим работать, будем стараться хотя бы к летнему сезону внести начальные изменения. Этот вопрос работы с органами местной власти, которые начнут работать с предпринимателями на местах,

– заявила чиновница.

Ранее мы писали, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса туристическая отрасль в Украине понесла убытки на 60 миллиардов гривен.