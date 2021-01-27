Государственная авиационная служба Украины утвердила список с перечнем стран, в которые украинцы смогут летать на отдых летом 2021.

Источник: сайт Госавиаслужбы

Авиакомпании получат разрешения на выполнение чартерных рейсов в летний сезон до 29 стран. Соответствующий список утвердила Государственная авиационная служба Украины.

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В частности, летом украинцы смогут отправиться на отдых в Египет, Грецию, Грузию, Израиль, Доминикану, Шри-Ланку, Италию, Испанию, Турцию, Таиланд, Мальдивская Республика, ОАЭ, Албанию, Болгарию, Кипр, Черногорию, Тунис и другие.

Полный перечень опубликован в приказе Госавиаслужбы:





В приказе говорится, что в страны из перечня будет разрешено выполнение чартерных рейсов в летний сезон 2021 Международной ассоциации воздушного транспорта без ограничения частоты выполнения рейсов для авиакомпаний, которые получат соответствующие разрешения.