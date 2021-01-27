Державна авіаційна служба України затвердила список із переліком країн, до яких українці зможуть літати на відпочинок влітку 2021.

Джерело: сайт Державіаслужби

Авіакомпанії отримають дозволи на виконання чартерних рейсів у літній сезон до 29 країн. Відповідний список затвердила Державна авіаційна служба України.

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Список країн, куди українці зможуть летіти на відпочинок влітку 2021

Зокрема, українці зможуть вирушити у:

Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам

Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам Грецію: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос, Превеза

Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос, Превеза Грузію: Батумі

Батумі Ізраїль: Ейлат

Ейлат Домінікану: Пунта-Кана, Ла Романа

Пунта-Кана, Ла Романа Шрі-Ланку: Коломбо

Коломбо Італію: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин

Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин Китай: Санья, Хайкоу

Санья, Хайкоу Іспанію: Тенеріфе, Фуертевентура, Ла Пальма, Гран Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсія, Барселона, Ібіца

Тенеріфе, Фуертевентура, Ла Пальма, Гран Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсія, Барселона, Ібіца Марокко: Агадір, Касабланка

Агадір, Касабланка Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао

Пхукет, Крабі, Утапао Мальдіви: Малє

Малє Мальта: Лука

Лука ОАЕ: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубаї, Шарджа

Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубаї, Шарджа Танзанію: Занзібар

Занзібар Португалію: Фуншал, Порту-Санту, Фаро

Фуншал, Порту-Санту, Фаро Албанію: Тірана

Тірана Болгарію: Варна, Бургас, Пловдив

Варна, Бургас, Пловдив Індію: Гоа

Гоа Індонезію: Денпасар

Денпасар Куба: Варадеро

Варадеро Хорватію: Спліт, Дубровнік, Пула, Рієка, Задар

Спліт, Дубровнік, Пула, Рієка, Задар Кіпр: Пафос

Пафос Словенію: Марибор, Любляна

Марибор, Любляна В'єтнам: Камрань

Камрань Туреччину: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері

Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері Туніс: Монастір, Енфіда, Джерба

Монастір, Енфіда, Джерба Йорданія: Акаба

Акаба Чорногорія: Тіват, Подгоріца

Перелік цих країн опублікований у наказі Державіаслужби:





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У наказі йдеться про те, що до країн з переліку буде дозволено виконання чартерних рейсів у літній сезон 2021 року Міжнародної асоціації повітряного транспорту без обмеження частоти виконання рейсів для авіакомпаній, які отримають відповідні дозволи.