Пандемія коронавірусу сильно змінила звичні для нас подорожі. Країни запровадили різноманітні обмеження, частина з яких викликають усмішку.

Джерело: "О, Море"

Редакція поговорила з мандрівником турлідером і блогером Євгеном Іхельзоном. Майже за рік пандемії у світі він встиг побувати у п'яти країнах: Гонконзі, Малайзії, Туреччині, Узбекистані та Колумбії, і зібрав добірку дивних, на його думку, карантинних обмежень.

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"Мене не засмучує наявність масок і дезінфекційних засобів. Це ті обмеження, які не складно прийняти. Ми їх можемо витримати до кінця пандемії. Засмучують дивні обмеження, які вводяться, з чого складається враження, що країни просто імітують міри безпеки", – каже мандрівник.

Найбезглуздіші карантинні обмеження у світі

Карантинні обмеження в аеропортах і готелях

Деякі авіалінії скасували будь-яку гарячу їжу і напої в салоні літака, залишивши ціни на квитки ті самі. Замінюють їх гамбургерами, водою і соками. Turkish Airlines, наприклад, не дає столового наряддя. Але брати холодні закуски і їжу з собою в літак не заборонено.

Хоч мандрівник й обурюється, але визнає, певний зміст у цих заборонах є, коли мова йде про невеликі відстані, і під час поїздки можна обійтися без їжі та пиття. Наприклад, під час внутрішніх авіаперевезень в Колумбії, де дорога триває 1 – 2 години. Але не тоді, коли потрібно бути в дорозі по 14 годин.



Авіакомпанії скасували гарячу їжу та напої в салоні літака / tripway.com

На початку пандемії деякі авіакомпанії обмежили ручну поклажу. Її зменшили до трьох кілограмів, посилаючись на те, що люди, коли встають з крісел, штовхають один одного. Зараз її вже скасували, повернувши норми, які були до карантину.

Мандрівник каже, що у готелях змушують клієнтів підписувати декларацію про здоров'я, де треба вказати, що ви не контактували з хворими на коронавірус. З неї насміхаються навіть працівники готелів.

У деяких готелях цих країн замінили керамічний посуд на паперовий, але сушки у душі залишили ті самі. При тому, що за протоколом такий посуд миють щодня. А мінібари переповнені людьми як і раніше, – зауважує Євген.



Мандрівник описав свої враження від карантинних обмежень / Фото: Євген Іхельзон

Похід у магазин чи ресторан за паспортом

ТОП-обмежень посідає історія із запровадженням відвідування магазину чи ресторану за номером паспорта – принцип odd even. Наприклад, якщо сьогодні 14 число, то заходити в ресторани й магазини можуть тільки ті, у кого паспорт закінчується на непарне число і навпаки. Такі ж обмеження хочуть ввести в Сінгапурі.

Люди зробили собі копії паспортів з потрібними цифрами, які й так ніхто не перевіряє при вході. Я, наприклад, взагалі ходив у ресторан із чужим паспортом, бо іншого варіанту поїсти у мене просто не було, – говорить Євген Іхельзон.

А от при вході в нічний клуб дезінфікують навіть взуття, але всередині людей стільки ж, як до пандемії.



Вхід в нічний клуб у Колумбії / Фото: The State

Примірка одягу і взуття в Малайзії

Заборону на примірку одягу в магазині можна було зрозуміти у перші місяці пандемії, коли природа коронавірусу не була з'ясована. Люди панікували і не знали як поводитися. Але такі обмеження діють і досі.

У Малайзії влітку ми були три з половиною місяці, і весь цей час діяла заборона приміряти одяг в магазині. Його давали з собою додому, а якщо розмір не підійшов, треба було везти назад, щоб змінити на інший. Тоді як взуття можна було міряти без будь-яких обмежень, – ділиться мандрівник.

Малайзія була закрита на карантин з 18 березня до 13 травня. За цей час увесь товар магазину "Metrojaya" вкрився пліснявою. Фотографії зіпсутих одягу, взуття, сумок, ременів, гаманців, магазинного обладнання та меблів опинилися в інтернеті та поширилися соцмережами.



Черевики з магазину "Metrojaya" вкрилися пліснявою через простій бізнесу під час пандемії у березні — травні 2020 року у Малайзії / Фото з соцмереж

"Дезінфекційні тунелі" та рукавички в Узбекистані

Я бачив при вході в мечеть чи інших публічних місцях так звані "дезінфекційні тунелі". Коли людина проходить, на неї розпилюють антисептик. Ми були в Узбекистані в жовтні, коли все це скасували. На щастя, я не проходив через такі тунелі. Вони ще там стояли, але вже не працювали, – згадує Євген.

А от при вході в магазин потрібно одягати целофанові рукавички.

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Вони абсолютно незручні. Ви в них нічого не можете зробити, і вам однаково доведеться їх зняти. Відкрити пакет інколи проблема і без рукавичок. На касі, щоб дістати гроші з кишені, їх також доведеться зняти.

Дезінфекційний тунель / news.cn

Стригтися можна, а голитися ні

Україна, яка запозичує деякі коронавірусні обмеження в інших країн з цілого світу, не стала винятком. У нас також забороняли прогулянки й роботу магазинів.