Туристи завжди були ласим шматком для злодіїв та аферистів. Їхні методи досягають небувалих висот. Тому варто пам'ятати, що безкоштовний сир буває лише в мишоловці.

Редакція Travel24 зібрала для вас туристичні "розводи", на які дуже легко повестися.

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Цікавий "розвод" у Каїрі Ви прилетіли в Каїр і вам на зустріч іде хлопчик з пакунками стаканів. Логічно, що вам не будуть цікаві ці склянки, ще й в центрі міста. Але раптом хлопчик ненароком падає і розбиває їх. Миттю дитина починає плакати, а туристи дуже співчутливі та не скупі – дають йому просто так гроші. Склянки ці коштують копійки та хлопець розбиває їх спеціально.

Розбиті склянки в Каїрі / Фото з фейсбука AviaStop