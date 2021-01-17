Дешеві склянки та картонка, що танцює: як обманюють туристів у різних країнах
Туристи завжди були ласим шматком для злодіїв та аферистів. Їхні методи досягають небувалих висот. Тому варто пам'ятати, що безкоштовний сир буває лише в мишоловці.
Редакція Travel24 зібрала для вас туристичні "розводи", на які дуже легко повестися.
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Цікавий "розвод" у Каїрі
Ви прилетіли в Каїр і вам на зустріч іде хлопчик з пакунками стаканів. Логічно, що вам не будуть цікаві ці склянки, ще й в центрі міста. Але раптом хлопчик ненароком падає і розбиває їх.
Миттю дитина починає плакати, а туристи дуже співчутливі та не скупі – дають йому просто так гроші. Склянки ці коштують копійки та хлопець розбиває їх спеціально.
Розбиті склянки в Каїрі / Фото з фейсбука AviaStop
Танцюючі мультяшки
Такий вид заробітку на туристах можна зустріти в Італії, Польщі, Румунії та Іспанії. На пішохідних вулицях можна помітити людину з магнітофоном, а поруч із ним – персонажів з мультфільмів, які зроблені з паперу. Вони завзято танцюють під музику.
Танцюючі мультяшки / Фото Life-globe.com
Коштують вони приблизно 2 євро, а продавець стверджує, що фігурки танцюють від хвиль з динаміка. Насправді туристи купують звичайний шматок картонки. Фокус у тому, що кожна фігурка має гачок, до якого кріпиться волосінь, за яку рухають шахраї.
Мавпочки на Балі
На Балі можна зустріти спеціально навчаних злодюжок – мавпочок. Їх тут дуже люблять, тому для них навіть організовані спеціальні храми та парки. Мавп цікавить не тільки банани, а ваші цінні речі. Натомість підприємливі місцеві завжди готові повернути вам вкрадені речі за 3 – 5 доларів.
Тримайте свої речі міцно / Фото tonkosti
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