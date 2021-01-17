Туристы всегда были лакомым куском для воров и аферистов. Их методы достигают небывалых высот. Поэтому следует помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Редакция Travel24 собрала для вас туристические "разводы", на которые очень легко повестись.

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Интересный "развод" в Каире

Вы прилетели в Каир и вам на встречу идет мальчик с пакетами стаканов. Логично, что вам не интересны эти стаканы, еще и в центре города. Но вдруг мальчик случайно падает и разбивает свои стаканы.

Мигом ребенок начинает плакать, а туристы очень чувственные и не скупые – дают ему просто так деньги. Стаканы эти стоят копейки и парень разбивает их специально.



Разбитые стаканы в Каире / Фото из фейсбука AviaStop