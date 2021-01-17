Дешевые стаканы и танцующая картонка: как обманывают туристов в разных странах
Туристы всегда были лакомым куском для воров и аферистов. Их методы достигают небывалых высот. Поэтому следует помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Редакция Travel24 собрала для вас туристические "разводы", на которые очень легко повестись.
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Интересный "развод" в Каире
Вы прилетели в Каир и вам на встречу идет мальчик с пакетами стаканов. Логично, что вам не интересны эти стаканы, еще и в центре города. Но вдруг мальчик случайно падает и разбивает свои стаканы.
Мигом ребенок начинает плакать, а туристы очень чувственные и не скупые – дают ему просто так деньги. Стаканы эти стоят копейки и парень разбивает их специально.
Разбитые стаканы в Каире / Фото из фейсбука AviaStop
Танцующие мультяшки
Такой вид заработка на туристах можно встретить в Италии, Польше, Румынии и Испании. На пешеходных улицах можно заметить человека с магнитофоном, а рядом с ним – персонажей из мультфильмов, которые сделаны из бумаги. Они упорно танцуют под музыку.
Танцующие мультяшки / Фото Life-globe.com
Стоят они примерно 2 евро, а продавец утверждает, что фигурки танцуют от волн из динамика. На самом деле туристы покупают обычный кусок картонки. Фокус в том, что каждая фигурка имеет крючок, к которому крепится леска, за которую двигают мошенники.
Обезьянки на Бали
На Бали можно встретить специально обучаемых воришек – обезьянок. Их здесь очень любят, поэтому для них даже организованы специальные храмы и парки. Обезьян интересуют не только бананы, а ваши ценные вещи. Зато предприимчивые местные всегда готовы вернуть вам украденные вещи за 3 – 5 долларов.
Держите свои вещи прочно / Фото tonkosti
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