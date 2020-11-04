Во время путешествия люди больше заняты новыми впечатлениями, чем думают о безопасности ценных вещей. Этим и пользуются мошенники, в которых наготове масса приемов, что помогают им сделать кошельки туристов легче.

Travel24 расскажет самые распространенные методы обмана за рубежом.

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Ростовые куклы

В самых популярных туристических местах ведут охоту ростовые куклы в виде любимых мультяшных персонажей. Они подходят, как правило, к людям с детьми, просят родителей достать смартфон и сделать несколько кадров, после чего начинают требовать деньги за каждое фото. Если цена не была озвучена до того, как вам предложили сфотографироваться, то просто уходите и не поддавайтесь на провокации.



Ростовые куклы / shaleniy.com.ua

Чеки в магазинах

Покупая продукты в супермаркете, не поленитесь проверить количество и наименование товаров с тем, что указано в чеке. Когда кассиры понимают, что перед ними турист, они могут пробить лишний товар или марку подороже, надеясь на вашу невнимательность и незнание языка.

Цветы

На улицах Рима и Парижа не стоит поддаваться чарам привлекательного парня с розами в руках. Обычно такой человек подходит к понравившейся ему девушке, дарит цветок и занимает. Пока жертва растрогана, новый "поклонник" незаметно проверяет содержимое карманов туристки и снимает с нее украшения.

Или же дарит вам, а потом настойчиво требует деньги за нее. Не поддавайтесь этому, просто уходите и не обращайте внимания на то, что он пойдет за вами.



Парень, который дарит туристке розу / shlyahta.com.ua

Счет в ресторане

Также незнанием языка пользуются итальянцы: в счет могут включить такие услуги, как кондиционер, столовые наборы, салфетки. Если сумма в чеке вызывает подозрение, попросите принести меню и сверьтесь с ним.

В Праге можно столкнуться со своеобразным сервисом: туристы садятся за столик и видят, что на нем уже стоит корзинка со свежим хлебом или ароматными крендельками, и угощаются ними, думая, что это бесплатно. Однако официанты обязательно подсчитают съеденное, а потом включат в счет.

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Такси

Популярный способ обмануть туриста, например, в Турции – это оставшиеся деньги после поездки в такси. Водители автомобилей успешно пользуются особенностями местной валюты. Ведь турецкие лиры различного номинала похожи друг на друга. А многие пассажиры кладут остальные в карман, несмотря на купюры. Считайте всегда остальные еще в такси или еще лучше – давайте точную сумму.



Будьте осторожны с расчетом в такси / sud.ua

Кража фототехники

Например, в большинстве индийских музеев и храмов запрещено снимать. Камеры просят сдать на входе – чего никогда не делайте, ибо не увидите больше своей техники. Просто извлеките аккумуляторы и покажите это сотруднику.