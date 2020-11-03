В повседневной жизни мы даже не замечаем собственной жестикуляции. Для нас это обычное явление, поэтому мы даже не задумываемся над тем, что показываем. Но эти же жесты в разных странах мира могут иметь другое значение.

Travel24 расскажет вам о самых популярных жестах, которые используют туристы.

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Приветственные

В Мексике при встрече, вас могут схватить за большой палец руки.

В мусульманских странах есть традиция среди мужчин охватывать друг друга за талию.

Во Франции возможные поцелуи в щечку, даже если вы не знакомы.

В Лапландии при встрече трутся носами.



Поздравление носами / pustunchik.ua

В странах Азии приветствуются приложением ладони.

Большой палец

В Германии могут воспринять большой палец вверх, как цифру "1", здесь такую жестикуляцию используют при счете.

В Греции, это жест нежелание продолжать разговор.

В Уругвае и Иране такой жест может показаться оскорбительным, поскольку указывает на совершение действия сексуального характера.

В США "пальцем вверх" часто ловят попутные машины.



Жест большой палец в США / svitom.info

Указательный палец

В Голландии подумают, что вы одаренный человек и тем самым указываете на свой ум.

В Италии этот жест выделяет наиболее эксцентричных людей.

В Аргентине таким жестом могут позвать вас к телефону.

В Перу – это признак занятости умственной деятельностью.



Жест указательный палец / freepik.ru

"Шиш" или изогнутый кулак

В странах Азии, таких как Япония, Китай, Корея, а также в Турции и Центральной Америке, такой жест воспринимают, как предложение сексуального характера.

В Индии – это угрожающий жест.

В Украине – это знак недовольства.

Жест рукой

В Украине – это жест, который обязывает остановиться.

В Греции таким жестом можно с легкостью обидеть своего собеседника.



Жест ладонью / myotpusk.mirtesen.ru

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Средний палец

Стандартно этим жестом заканчивают неприятный разговор или нерешенной спор. В некоторых странах его могут показывать шутку, в некоторых же – дикая обида.

В Германии показав средней палец можно получить немалый штраф.

Что касается Таиланда и Вьетнама – там такой жест могут понять, как возможность предоставления сексуальных услуг. Так что будьте осторожны.