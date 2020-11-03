Как не опозориться туристу: что означают различные жесты в странах мира
В повседневной жизни мы даже не замечаем собственной жестикуляции. Для нас это обычное явление, поэтому мы даже не задумываемся над тем, что показываем. Но эти же жесты в разных странах мира могут иметь другое значение.
Travel24 расскажет вам о самых популярных жестах, которые используют туристы.
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Приветственные
В Мексике при встрече, вас могут схватить за большой палец руки.
В мусульманских странах есть традиция среди мужчин охватывать друг друга за талию.
Во Франции возможные поцелуи в щечку, даже если вы не знакомы.
В Лапландии при встрече трутся носами.
Поздравление носами / pustunchik.ua
В странах Азии приветствуются приложением ладони.
Большой палец
В Германии могут воспринять большой палец вверх, как цифру "1", здесь такую жестикуляцию используют при счете.
В Греции, это жест нежелание продолжать разговор.
В Уругвае и Иране такой жест может показаться оскорбительным, поскольку указывает на совершение действия сексуального характера.
В США "пальцем вверх" часто ловят попутные машины.
Жест большой палец в США / svitom.info
Указательный палец
В Голландии подумают, что вы одаренный человек и тем самым указываете на свой ум.
В Италии этот жест выделяет наиболее эксцентричных людей.
В Аргентине таким жестом могут позвать вас к телефону.
В Перу – это признак занятости умственной деятельностью.
Жест указательный палец / freepik.ru
"Шиш" или изогнутый кулак
В странах Азии, таких как Япония, Китай, Корея, а также в Турции и Центральной Америке, такой жест воспринимают, как предложение сексуального характера.
В Индии – это угрожающий жест.
В Украине – это знак недовольства.
Жест рукой
В Украине – это жест, который обязывает остановиться.
В Греции таким жестом можно с легкостью обидеть своего собеседника.
Жест ладонью / myotpusk.mirtesen.ru
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Средний палец
Стандартно этим жестом заканчивают неприятный разговор или нерешенной спор. В некоторых странах его могут показывать шутку, в некоторых же – дикая обида.
В Германии показав средней палец можно получить немалый штраф.
Что касается Таиланда и Вьетнама – там такой жест могут понять, как возможность предоставления сексуальных услуг. Так что будьте осторожны.
Источник: 24 канал
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