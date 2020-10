Часто туристы боятся, что произносят слова неправильно, и имеют языковой барьер. Преодолеть его легче именно в ресторане – атмосфера поможет. Тем более официанты, изо всех сил будут пытаться понять вас.

Travel24 подготовил подборку фраз, которые помогут вам найти общий язык в ресторане или кафе.

I have a reservation – Я бронировал стол

Do you have any free tables? – У вас есть свободные столики?

A table for one/two/three, please. – Стол для одного / двух / трех, пожалуйста

Give us some other table – Вы не могли бы посадить нас за другой столик

Can I have the menu, please? – Принесите меню, пожалуйста



Просьба принести меню / blog.letsbar.com.ua

Could I see the wine list, please? – Принесите винную карту, пожалуйста.

What is the password for the Wi-Fi?– Подскажите пароль для Wi-Fi

What do you recommend? – Что вы порекомендуете?

Is it spicy? – Это острое блюдо?

Do you have any vegetarian dishes? – У вас есть вегетарианские блюда?

I would like steak and french fries. – Я буду стейк и картофель фри



Подача блюда в ресторане / eventmarket.ru

I am not ready yet. – Я еще не готов сделать заказ

Same again, please – То же самое еще раз, пожалуйста

I didn't order this – Я это не заказывал

My order hasn't come yet – Мой заказ еще не принесли

Nothing more, thank you. – Больше ничего, спасибо

I would like to pay. – Я хотел бы оплатить



Просьба принести счет / dniprograd.com

I am paying for everyone. – Я плачу за всех

We are paying separately. – Мы оплатим каждый свое

Can I pay by card? – Вы карточки принимаете?

Could you check the bill for me, please? It does not seem right. – Проверьте, пожалуйста. Кажется, в нем ошибка