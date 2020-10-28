При заселении в отель, трудно поверить, что номер может быть грязным. Но, как правило, в горничных есть всего несколько часов на уборку, и добиться за это время идеальной чистоты невозможно. Поэтому некоторым вещам они уделяют меньше внимания или вообще не касаются их.

Travel24 расскажет о 5 вещах, которые не стоит брать в руки.

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Пульт дистанционного управления

Одним из самых грязных предметов в гостиничном номере есть пульт дистанционного управления. Именно этому уделяют меньше внимания во время уборки. Определенные исследования доказывают, что пульт содержит примерно такое же количество бактерий, как и ободок сиденье унитаза.



Пульт дистанционного управления / znaj.ua

Телефон

Даже в самых дорогих отелях телефоны изобилуют бактериями. При этом, что интересно, грязным местом оказались не кнопки, а трубка, в которую дышат. Если хотите избежать заражения простудой или гриппом, всегда возите с собой салфетки для дезинфекции.

Ведерко для льда

Еще один предмет, который во время уборки часто остается без внимания. Избегайте хранить в нем напитки, а если действительно не обойтись без холодного шампанского – попросите на ресепшене одноразовые пластиковые пакеты для льда.



Ведерко для льда / versal-wood.com

Смеситель в ванной

Даже если верхняя хромированная поверхность будет блестеть, не стоит касаться его руками, а тем более губами во время чистки зубов, ведь в нижней части скапливаются болезнетворные бактерии, ржавчина и грибки.

Одеяло и матрас

Всегда проверяйте матрас и одеяло перед сном. Да, постельное белье может сиять чистотой и пахнуть ароматом после стирки, но вполне возможно, что за долгие годы матрас и одеяло ни разу не покидали пределов комнаты.



Проверяйте одеяло и матрас / vashinterier.ua

Запаситесь салфетками для дезинфекции, чтобы тщательно вытереть ими все предметы из списка!