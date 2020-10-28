При заселенні в готель, важко повірити, що номер може бути брудним. Але як правило, у покоївок є всього декілька годин на прибирання, й домогтися за цей час ідеальної чистоти неможливо. Тому деяким речам вони приділяють найменше уваги або взагалі не торкаються їх.

Travel24 розповість про 5 речей, які не варто брати до рук.

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Пульт дистанційного керування

Одним з найбрудніших предметів у готельному номері є пульт дистанційного керування. Саме цьому приділяють найменше уваги під час прибирання. Певні дослідження доводять, що пульт містить приблизно таку ж кількість бактерій, як і обідок сидіння унітазу.



Пульт дистанційного керування / znaj.ua

Телефон

Навіть в найдорожчих готелях телефони рясніють бактеріями. При цьому, що цікаво, найбруднішим місцем виявилися не кнопки, до яких торкаються, а трубка, в яку дихають. Якщо хочете уникнути зараження на застуду або грип, завжди возіть з собою серветки для дезінфекції.

Відерце для льоду

Ще один предмет, який під час прибирання часто залишається поза увагою. Уникайте зберігати в ньому напої, а якщо дійсно не обійтися без холодного шампанського – попросіть на рецепції одноразові пластикові пакети для льоду.



Відерце для льоду / versal-wood.com

Змішувач у ванній

Навіть якщо верхня хромована поверхня блищатиме, не варто торкатися його руками, а тим більше губами під час чищення зубів, адже в нижній його частині скупчуються хвороботворні бактерії, іржа та грибки.

Ковдра і матрац

Завжди перевіряйте матрац і ковдру перед сном. Так, постільна білизна може сяяти чистотою і пахнути ароматом після прання, але цілком можливо, що за довгі роки матрац і ковдра жодного разу не покидали меж кімнати.



Перевіряйте ковдру і матрац / vashinterier.ua

Запасіться серветками для дезінфекції, щоб ретельно витерти ними всі предмети зі списку!