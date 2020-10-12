Туристу на замітку: добірка фраз для спілкування у готелі без яких не порозумітися
Нещодавно Travel24 робив добірку фраз для спілкування в аеропорту, сьогодні пропонує вашій увазі фрази, які необхідні для порозуміння в готелі. Адже кожен турист потребує чогось у номері, а пояснити важко. До таких ситуацій легко підготуватися, вивчивши декілька універсальних фраз.
Travel24 підготував добірку фраз, які стануть в пригоді під час перебування у готелі.
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Фрази для резервації номера в готелі
Hello! I'd like to reserve a single room for six days starting on April sixth – Вітаю! Я хотів би зарезервувати номер на шість днів з шостого квітня.
Уточнення, який саме номер ви хочете:
- I'd like to reserve a double room – номер на двох
- I'd like to reserve a small suite – невеликий номер люкс
- I'd like a room with a bed for a child – номер з ліжком для дитини
- I'd like a room facing the park / overlooking the river. I'd like a room with a view of the lake – номер з видом на парк, річку, озеро і т.д.
Спілкування біля стійки рецепції
- Where is the manager? – Де адміністратор?
- Excuse me. Could you help me, please? – Вибачте, Ви не могли б мені допомогти?
- Hello! My name is .... I have a reservation for a single room. I'd like to check in – Здрастуйте! Мене звати .... Я зарезервував одномісний номер. Я хотів би зареєструватися та вселиться.
Спілкування біля стійки рецепції / biz-zone.ru
- Good afternoon. My name is .... I have a reservation for a single room for two nights – Добрий день. Мене звати .... У мене зарезервований одномісний номер на дві доби.
- Can I see the room? – Можу я подивитися номер?
- What time do I need to check out? – У котрій я повинен звільнити номер?
- Would it be possible to have a late check-out? – Чи можу я виїхати пізніше?
- What time is breakfast? – О котрій сніданок?
- Where is the restaurant? – Де знаходиться ресторан?
- Could you please call me a taxi? – Ви не могли б викликати таксі для мене?
Можливі питання і прохання адміністратора:
- How many nights are you going to stay? – Скільки ночей ви плануєте пробути?
- Do you have a credit card? – У вас є кредитна картка?
- Please fill out the registration form – Будь ласка, заповніть реєстраційний бланк
- Let me pull out your reservation – Дозвольте перевірити ваше бронювання
- Can I see your passport? – Можна ваш паспорт?
Фрази, якщо виникли проблеми у номері
- Could we have an extra bed? – Чи можна поставити додаткове ліжко?
- Could I have breakfast in my room, please? – Можу я замовити сніданок в номер?
- My room has not been made up – Моя кімната не прибрана
- Are there any laundry facilities? – Тут є пральня?
Фрази, якщо виникли проблеми у номері / medina.rpr
- Could you please change the sheets? – Поміняйте постільну білизну, будь ласка
- Could I have an extra blanket? - Дайте мені додаткову ковдру, будь ласка
- The heating / shower / conditioner does not work – Опалення / душ / кондиціонер не працює
- In my room no toilet paper / soap / shampoo – У моєму номері немає туалетного паперу / мила / шампуню
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Спілкування при виїзді з готелю
- We have not used the minibar– Ми не користувалися міні-баром
- I want to leave one day earlier – Я хотів би виїхати на день раніше / I'd like to extend my stay for a few days – Я хотів би продовжити моє перебування на кілька днів
- May I have the bill? – Можна отримати рахунок?
- I'll pay ... Я заплачу ... by credit card – кредитною карткою; by cheque – чеком; in cash – готівкою
- I've really enjoyed my stay – Моє перебування в готелі було приємним