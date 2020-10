Нещодавно Travel24 робив добірку фраз для спілкування в аеропорту, сьогодні пропонує вашій увазі фрази, які необхідні для порозуміння в готелі. Адже кожен турист потребує чогось у номері, а пояснити важко. До таких ситуацій легко підготуватися, вивчивши декілька універсальних фраз.

Travel24 підготував добірку фраз, які стануть в пригоді під час перебування у готелі.

Фрази для резервації номера в готелі

Hello! I'd like to reserve a single room for six days starting on April sixth – Вітаю! Я хотів би зарезервувати номер на шість днів з шостого квітня.

Уточнення, який саме номер ви хочете:

I'd like to reserve a double room – номер на двох

I'd like to reserve a small suite – невеликий номер люкс

I'd like a room with a bed for a child – номер з ліжком для дитини

I'd like a room facing the park / overlooking the river. I'd like a room with a view of the lake – номер з видом на парк, річку, озеро і т.д.

Спілкування біля стійки рецепції

Where is the manager? – Де адміністратор?

– Де адміністратор? Excuse me. Could you help me, please? – Вибачте, Ви не могли б мені допомогти?

– Вибачте, Ви не могли б мені допомогти? Hello! My name is .... I have a reservation for a single room. I'd like to check in – Здрастуйте! Мене звати .... Я зарезервував одномісний номер. Я хотів би зареєструватися та вселиться.



Good afternoon. My name is .... I have a reservation for a single room for two nights – Добрий день. Мене звати .... У мене зарезервований одномісний номер на дві доби.

– Добрий день. Мене звати .... У мене зарезервований одномісний номер на дві доби. Can I see the room? – Можу я подивитися номер?

– Можу я подивитися номер? What time do I need to check out? – У котрій я повинен звільнити номер?

– У котрій я повинен звільнити номер? Would it be possible to have a late check-out? – Чи можу я виїхати пізніше?

– Чи можу я виїхати пізніше? What time is breakfast? – О котрій сніданок?

– О котрій сніданок? Where is the restaurant? – Де знаходиться ресторан?

– Де знаходиться ресторан? Could you please call me a taxi? – Ви не могли б викликати таксі для мене?

Можливі питання і прохання адміністратора:

How many nights are you going to stay? – Скільки ночей ви плануєте пробути?

– Скільки ночей ви плануєте пробути? Do you have a credit card? – У вас є кредитна картка?

– У вас є кредитна картка? Please fill out the registration form – Будь ласка, заповніть реєстраційний бланк

– Будь ласка, заповніть реєстраційний бланк Let me pull out your reservation – Дозвольте перевірити ваше бронювання

– Дозвольте перевірити ваше бронювання Can I see your passport? – Можна ваш паспорт?

Фрази, якщо виникли проблеми у номері

Could we have an extra bed? – Чи можна поставити додаткове ліжко?

– Чи можна поставити додаткове ліжко? Could I have breakfast in my room, please? – Можу я замовити сніданок в номер?

– Можу я замовити сніданок в номер? My room has not been made up – Моя кімната не прибрана

– Моя кімната не прибрана Are there any laundry facilities? – Тут є пральня?



Could you please change the sheets? – Поміняйте постільну білизну, будь ласка

– Поміняйте постільну білизну, будь ласка Could I have an extra blanket? - Дайте мені додаткову ковдру, будь ласка

- Дайте мені додаткову ковдру, будь ласка The heating / shower / conditioner does not work – Опалення / душ / кондиціонер не працює

– Опалення / душ / кондиціонер не працює In my room no toilet paper / soap / shampoo – У моєму номері немає туалетного паперу / мила / шампуню

Спілкування при виїзді з готелю