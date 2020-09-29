Туристу на замітку: добірка фраз для спілкування в аеропорту, які має знати кожен мандрівник
Часто туристи хочуть подорожувати самостійно, але бояться, що не зможуть порозумітися за кордоном. Насправді все набагато простіше – існують обов'язкові фрази, які треба знати для спілкування в інших країнах.
Travel24 підготував для вас добірку фраз, які допоможуть порозумітися в аеропорту.
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Реєстрація на рейс
Якщо ви не зареєструвалися на рейс онлайн, на стійці можете почути від співробітника аеропорту такі питання і прохання:
May I see your passport? – Пред'явіть свій паспорт.
Would you like a window or aisle seat? – Ви хочете сидіти біля вікна або біля проходу?
Do you have any carry-on luggage? – У вас є ручна поклажа?
Do you have any liquids or sharp objects in your carry-on luggage? – У ручній поклажі є рідини або гострі предмети?
You have to check-in your luggage – Ви повинні зареєструвати свій багаж.
How many pieces of baggage do you have? – Скільки у вас сумок / валіз?
Place your bag on the scale – Поставте сумку на ваги.
Реєстрація на рейс / academy.englishhome.com
Оформлення багажу
Якщо у вас запитають:
Are you log in your baggage or carrying on? – Ви здаєте багаж чи берете його з собою?
Відповідайте:
I want to take this bag with me – Я хочу взяти цю сумку в салон / I'd like to check-in my luggage – Я хочу зареєструвати свій багаж.
Якщо ваш багаж вимагає дбайливого транспортування, обов'язково скажіть:
Please, mark this bag as "fragile" – будь ласка, позначте цей багаж як "крихкий".
Якщо виявиться, що сумка надто важка, ви можете почути:
Your luggage is overweight – Вага вашого багажу більше допустимого.
You'll have to pay for excess luggage – Вам доведеться доплатити за перевагу.
Оформлення багажу / biletik.aero
Контроль безпеки
Точно почуєте від персоналу аеропорту:
Take your laptop out of your bag – Дістаньте ноутбук з сумки.
Take your phone and metallic things out of your pockets and put them on the tray, please – Викладіть телефон і металеві предмети з кишень і покладіть їх в піддон, будь ласка.
Take off your shoes / belt, please – Зніміть взуття / ремінь, будь ласка.
Are you carrying any liquids? – Ви перевозите рідини?
You may pass on – ви можете проходити.
Якщо у ручній поклажі знайшли щось заборонене, вам про це повідомлять:
You can't take this liquid on the plane – Ви не можете взяти цю рідину на борт.
I must confiscate these goods – Я повинен конфіскувати ці предмети.
I'm afraid you can't take that through – Мені шкода, але ви не можете взяти це з собою.
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На борту
Перед зльотом і під час польоту ви будете чути повідомлення по гучномовному зв'язку:
Please stow your hand luggage in the overhead locker or under the seat in front of you – Будь ласка, додайте свої речі на полиці над собою або під сидінням попереду.
Make sure your seat belt is fastened – Переконайтеся, що ваш пасок пристебнутий.
Please, put your chairs into an upright position – Будь ласка, наведіть спинки крісел у вертикальне положення.
Your lifejacket is under your seat – Рятувальний жилет знаходиться під вашим сидінням.
The emergency exits are located here, here and here – Аварійні виходи знаходяться тут, тут і тут.
Please, remain seated until the plane comes to a complete standstill – Будь ласка, залишайтеся на місцях до повної зупинки літака.
На борту / businessvisit.com.ua
Для спілкування з іншими пасажирами й стюардами знадобляться такі фрази:
Could I change seats with you? – Чи можу я помінятися з вами місцями?
I would like to change my seat – Я хотів би поміняти місце.
May I recline my seat? – Я можу опустити спинку сидіння?
Sorry, can I get past? – Дозвольте пройти.
Would you please get me a blanket? – Не могли б ви принести мені плед?
I want to order some drinks – Я хотів би замовити напої.
What time do we arrive? – О котрій ми прибуваємо?
I don't feel very well – Я погано себе почуваю.
Паспортний контроль
У більшості випадків прикордонники не розмовляють з пасажирами: перевіряють паспорт і відпускають, але потрібно бути готовим відповісти на кілька простих запитань.
What is the purpose of your visit? – Яка мета вашого візиту?
Варіанти відповіді:
I'm here as a tourist / I am a tourist. – Я турист.
I'm on vacation – Я у відпустці.
It is a private visit – Це приватний візит.
I'm here on business – Я тут у відрядженні / у справах бізнесу.
Паспортний контроль / travel.tochka.net
How long are you planning to stay in the country? – Як довго ви плануєте перебувати в країні?
Відповідь:
I plan to stay for a week / five days – Я збираюся пробути тут тиждень / 5 днів.
Where will you be staying? – Де ви будете жити?
Відповідь:
I will be staying in the hotel Star / in my friend's apartment – Я буду жити в готелі / у квартирі одного.
Підготуйте видруки зворотного квитка та підтвердження бронювання житла. Якщо плануєте зупинитися у родичів або друзів, запишіть їх адресу і номери телефонів.
Головне не хвилюйтеся!