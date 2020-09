Часто туристи хочуть подорожувати самостійно, але бояться, що не зможуть порозумітися за кордоном. Насправді все набагато простіше – існують обов'язкові фрази, які треба знати для спілкування в інших країнах.

Travel24 підготував для вас добірку фраз, які допоможуть порозумітися в аеропорту.

Реєстрація на рейс

Якщо ви не зареєструвалися на рейс онлайн, на стійці можете почути від співробітника аеропорту такі питання і прохання:

May I see your passport? – Пред'явіть свій паспорт.

Would you like a window or aisle seat? – Ви хочете сидіти біля вікна або біля проходу?

Do you have any carry-on luggage? – У вас є ручна поклажа?

Do you have any liquids or sharp objects in your carry-on luggage? – У ручній поклажі є рідини або гострі предмети?

You have to check-in your luggage – Ви повинні зареєструвати свій багаж.

How many pieces of baggage do you have? – Скільки у вас сумок / валіз?

Place your bag on the scale – Поставте сумку на ваги.



Реєстрація на рейс / academy.englishhome.com

Оформлення багажу

Якщо у вас запитають:

Are you log in your baggage or carrying on? – Ви здаєте багаж чи берете його з собою?

Відповідайте:

I want to take this bag with me – Я хочу взяти цю сумку в салон / I'd like to check-in my luggage – Я хочу зареєструвати свій багаж.

Якщо ваш багаж вимагає дбайливого транспортування, обов'язково скажіть:

Please, mark this bag as "fragile" – будь ласка, позначте цей багаж як "крихкий".

Якщо виявиться, що сумка надто важка, ви можете почути:

Your luggage is overweight – Вага вашого багажу більше допустимого.

You'll have to pay for excess luggage – Вам доведеться доплатити за перевагу.



Оформлення багажу / biletik.aero

Контроль безпеки

Точно почуєте від персоналу аеропорту:

Take your laptop out of your bag – Дістаньте ноутбук з сумки.

Take your phone and metallic things out of your pockets and put them on the tray, please – Викладіть телефон і металеві предмети з кишень і покладіть їх в піддон, будь ласка.

Take off your shoes / belt, please – Зніміть взуття / ремінь, будь ласка.

Are you carrying any liquids? – Ви перевозите рідини?

You may pass on – ви можете проходити.

Якщо у ручній поклажі знайшли щось заборонене, вам про це повідомлять:

You can't take this liquid on the plane – Ви не можете взяти цю рідину на борт.

I must confiscate these goods – Я повинен конфіскувати ці предмети.

I'm afraid you can't take that through – Мені шкода, але ви не можете взяти це з собою.

На борту

Перед зльотом і під час польоту ви будете чути повідомлення по гучномовному зв'язку:

Please stow your hand luggage in the overhead locker or under the seat in front of you – Будь ласка, додайте свої речі на полиці над собою або під сидінням попереду.

Make sure your seat belt is fastened – Переконайтеся, що ваш пасок пристебнутий.

Please, put your chairs into an upright position – Будь ласка, наведіть спинки крісел у вертикальне положення.

Your lifejacket is under your seat – Рятувальний жилет знаходиться під вашим сидінням.

The emergency exits are located here, here and here – Аварійні виходи знаходяться тут, тут і тут.

Please, remain seated until the plane comes to a complete standstill – Будь ласка, залишайтеся на місцях до повної зупинки літака.



На борту / businessvisit.com.ua

Для спілкування з іншими пасажирами й стюардами знадобляться такі фрази:

Could I change seats with you? – Чи можу я помінятися з вами місцями?

I would like to change my seat – Я хотів би поміняти місце.

May I recline my seat? – Я можу опустити спинку сидіння?

Sorry, can I get past? – Дозвольте пройти.

Would you please get me a blanket? – Не могли б ви принести мені плед?

I want to order some drinks – Я хотів би замовити напої.

What time do we arrive? – О котрій ми прибуваємо?

I don't feel very well – Я погано себе почуваю.

Паспортний контроль

У більшості випадків прикордонники не розмовляють з пасажирами: перевіряють паспорт і відпускають, але потрібно бути готовим відповісти на кілька простих запитань.

What is the purpose of your visit? – Яка мета вашого візиту?

Варіанти відповіді:

I'm here as a tourist / I am a tourist. – Я турист.

I'm on vacation – Я у відпустці.

It is a private visit – Це приватний візит.

I'm here on business – Я тут у відрядженні / у справах бізнесу.



Паспортний контроль / travel.tochka.net

How long are you planning to stay in the country? – Як довго ви плануєте перебувати в країні?

Відповідь:

I plan to stay for a week / five days – Я збираюся пробути тут тиждень / 5 днів.

Where will you be staying? – Де ви будете жити?

Відповідь:

I will be staying in the hotel Star / in my friend's apartment – Я буду жити в готелі / у квартирі одного.

Підготуйте видруки зворотного квитка та підтвердження бронювання житла. Якщо плануєте зупинитися у родичів або друзів, запишіть їх адресу і номери телефонів.

Головне не хвилюйтеся!