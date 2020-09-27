Якими б нерозлучними не були друзі, проводити 24/7 з одними й тими самими людьми буває непросто. Часто в подорожі їдуть кращими товаришами, а повертаються заклятими ворогами. Щоб спільна поїздка не стала випробуванням на міцність для вашої дружби, варто знати декілька дієвих хитрощів, які збережуть приятеля.

Travel24 зібрав декілька корисних порад, які знадобляться тим, хто подорожує великими компаніями.

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Виберіть попутників

Визначтеся, з ким хочете вирушити в подорож. Вибирайте перевірених часом і ситуаціями людей, інакше на вас чекає глибоке розчарування, тому що хтось, наприклад, пошкодував пару євро на сувенір або в момент оплати рахунку з'ясувалося, що в закладі приймають тільки карти, а у вас з собою готівка, але товариш чомусь не горить бажанням допомогти та оплатити вашу частину рахунку. Призначте у своїй команді однодумців лідерів групи, які перевіряють та організовують весь процес.

Складіть маршрут заздалегідь

Для когось відпочинок – це годинами лежати на пляжі, попиваючи коктейль, для іншого – встигнути відвідати з десяток музеїв, галерей і магазинів. Тому накидайте список з обов'язковими до відвідування місцями й обговоріть його. Намагайтеся врахувати бажання кожного, шукайте точки дотику і йдіть на компроміси. Не бійтеся обговорювати кожну деталь маршруту – це допоможе уникнути вагому частину можливих причин для конфліктів вже в самій подорожі.



Складіть маршрут заздалегідь / UnSplash

Розділіть обов'язки

Швидше за все, ще на етапі планування ви зрозумієте, що хтось краще справляється з пошуком авіаквитків і житла за найвигіднішими цінами, комусь легко дається підготовка документів на візу, а хтось краще за всіх шарить в пошуку незаїждженими туристами визначних пам'яток. Розділіть обов'язки між собою так, щоб кожен був при ділі, щоб не звалювати все на одну людину.

Обговоріть бюджет

Мабуть, це найнеприємніший пункт. Ні що так не псує людей і відносини між ними, як гроші. Заздалегідь обговоріть суми, які кожен готовий витратити. Також варто записувати всі внесені суми й вести облік витрачених коштів за допомогою спеціальних мобільних додатків, які в кінці подорожі поділять витрачений бюджет на всіх.



Обговоріть бюджет / UnSplash

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Відпочивайте один від одного

Немає нічого кримінального в тому, щоб проводити в поїздці якийсь час окремо один від одного. І це зовсім не означає, що ви погані друзі. Приділіть кілька годин тому, що цікаво особисто вам. Так зможете відпочити, побути наодинці зі своїми думками й бажаннями, так ще й буде що обговорити під кінець насиченого дня з приятелями.