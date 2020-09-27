Какими бы неразлучными ни были друзья, проводить 24/7 с одними и теми же людьми бывает непросто. Часто в путешествия едут лучшими друзьями, а возвращаются заклятыми врагами. Чтобы совместная поездка не стала испытанием на прочность для вашей дружбы, следует знать несколько действенных хитростей, которые сохранят товарища.

Travel24 собрал несколько полезных советов, которые пригодятся тем, кто путешествует большими компаниями.

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Выберите попутчиков

Определитесь, с кем хотите отправиться в путешествие. Выбирайте проверенных временем и ситуациями людей, иначе вас ждет глубокое разочарование, потому что кто-то, например, пожалел пару евро на сувенир или в момент оплаты счета выяснилось, что в заведении принимают только карты, а у вас с собой наличные, но товарищ почему-то не горит желанием помочь и оплатить вашу часть счета. Назначьте в своей команде единомышленников лидеров группы, которые проверят и организуют весь процесс.

Составьте маршрут заранее

Для кого-то отдых – это часами лежать на пляже, попивая коктейль, для другого – успеть посетить с десяток музеев, галерей и магазинов. Поэтому набросайте список с обязательными к посещению местами и обсудите его. Старайтесь учесть желание каждого, ищите точки соприкосновения и идите на компромиссы. Не бойтесь обсуждать каждую деталь маршрута – это поможет избежать весомую часть возможных причин для конфликтов уже в самом путешествии.



Составьте маршрут заранее / UnSplash

Разделите обязанности

Скорее всего, еще на этапе планирования вы поймете, что кто-то лучше справляется с поиском авиабилетов и жилья по самым выгодным ценам, кому-то легко дается подготовка документов на визу, а еще кто-то лучше всех шарит в поиске незаезженных туристами достопримечательностей. Разделите обязанности между собой так, чтобы каждый был при деле, чтобы не сваливать все на одного человека.

Обсудите бюджет

Пожалуй, это самый неприятный пункт. Ни что так не портит людей и отношения между ними как деньги. Заранее обсудите суммы, которые каждый готов потратить. Также стоит записывать все внесенные суммы и вести учет потраченных средств с помощью специальных мобильных приложений, которые в конце путешествия поделят потраченный бюджет на всех.



Обсудите бюджет / UnSplash

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Отдыхайте друг от друга

Нет ничего криминального в том, чтобы проводить в поездке время отдельно друг от друга. И это вовсе не означает, что вы плохие друзья. Уделите несколько часов тому, что интересно лично вам. Так сможете отдохнуть, побыть наедине со своими мыслями и желаниями, так еще и будет что обсудить в конце насыщенного дня с приятелями.