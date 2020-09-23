Во время пребывания в отеле каждый турист желает забрать что-нибудь с собой. Красивые бутылки с шампунями и бальзамами, белоснежные полотенца, тапочки, халаты – все так и манит. Некоторые вещи действительно входят в стоимость номера и посетители могут их взять, но это касается далеко не всего.

Travel24 расскажет вам, что же можно забирать из отеля, а что нет.

Похоже: Туристу на заметку: что можно, а чего не стоит делать в популярных странах мира

Можно:

канцелярию: ручку, карандаш, открытку или блокнот с логотипом отеля

шампуни, мыло, гели, лосьон для тела, шапочки для душа, тапочки. После вашего выселения одноразовые вещи все равно выбросят​



Средства личной гигиены следует забирать из номера гостиницы / znaj.ua

чай в пакетиках, сливки, кофе и сахар в пакетиках

дорожный швейный набор и набор для чистки ботинок

Нельзя:

полотенца, подушки, одеяла, постельное белье

одежда: халаты запрещено забирать, но некоторые дорогие отели дарят гостям халаты с логотипом отеля в качестве сувенира



Халаты оставляйте в номере гостиницы / cogal.com

предметы интерьера: шторы, ковры, столовая посуда и скатерти

бытовая техника: лампочки, чайники, кофеварки, вентиляторы, утюги, фены, кабельные коробки, пульты от телевизоров и непосредственно телевизоры

Читайте также: Как путешествовать с комфортом и не тратить при этом лишних денег: советы туристам

Если же все-таки "поймают" на горячем, то существуют строгие правила и система штрафов, но все зависит от ценности кражи. Прежде всего – вас попросят вернуть имущество отеля. В случае отказа – спишут деньги с карты, которой было оплачено проживания, или же внесут в черный список нарушителей.

Лучше не нарушайте правила отеля!