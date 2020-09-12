Каждая культура имеет свои обычаи и манеру поведения. С немцами не обо всем пошутишь, к индонезийцам нельзя прикасаться, а в Перу едой нужно только восхищаться. Поэтому путешественник должен знать определенные правила и обычаи, чтобы не опозорить себя перед представителями той или иной страны.

Travel24 собрал различные советы по правильному поведению путешественников во время посещения различных уголков мира.

Интересно: 7 городов, построенных на скалах: впечатляющие фото

Германия

Уважайте их "территорию": немцы любят и ценят свое пространство, поэтому никогда не смотрите пристально на них. Если вы захотели познакомиться, не делайте этого на улице или в магазине: все подумают, что вы безумный.

Не шутите о нацистском прошлом: они очень болезненно реагируют, им стыдно за это. Никогда не используйте "нацистское приветствие" с немцами, или даже просто со своими друзьями в публичных местах. Были случаи, когда туристов за это арестовывали.

Дубай

Не проявляйте чувств на публике: независимо от того, находитесь ли вы в браке или просто встречаетесь, здесь это не приветствуется.

Не фотографируйте людей: особенно женщин и семей без их разрешения – это запрещается.

США

Не используйте слово "негр": сразу пойдете в суд.

Не опаздывайте: американцы любят пунктуальность, поэтому приходите на встречи вовремя.

Не скупитесь на чаевые: принято оставлять 10-15% от суммы счета, если она будет меньше – не удивляйтесь, если официант догонит и спросит, что было не так.



Не скупитесь на чаевые / vnewyorke.com

Перу

Не показывайте недовольство от блюд: они очень гордятся своей кухней, поэтому неодобрение блюда может стать причиной большой обиды перуанца. Здесь пища чуть ли не самая священная вещь в стране.

Читайте также: Самые живописные места мира: 6 райских уголков, созданных природой

Индонезия

Будьте осторожны с прикосновениями: не удивляйтесь, если ваше намерение приветливого рукопожатия или объятия не поддержат. Индонезийцы не любят, когда их касаются. Особенно насчет незнакомцев. Объятия принимаются только от очень близкого человека.

Делайте все правой рукой: передача платежей или вещей, рукопожатие и т.д. – все необходимо осуществлять правой рукой. Использование левой руки воспринимается как оскорбление.

Англия

Учитывайте жесты: самой грубостью считается V-образный знак пальцами, "вежливость" которого зависит от того, какой стороной руки его показывать – ладонью к собеседнику или наоборот. Если показать англичанину указательный и средний пальцы не со стороны ладони, тогда это как наш знак "среднего пальца".

Португалия

Не сравнивайте их с испанцами: никогда, португальцев это очень обижает и оскорбляет, они сразу начинают нервничать.

Не досаливайте блюдо: это означает, что оно вам не понравилась.

Следуйте этим правилам и обычаям, чтобы избежать курьезных ситуаций.