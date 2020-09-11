На нашей планете существуют невероятные сооружения, которые являются не просто удачно и хорошо построенными, а есть чем-то большим – слиянием природы в одно с архитектурой. Когда из камня вырастает целый город, в своем роде он – уникален.

Travel24 подготовил для вас подборку городов, построенных на утесах и скалах.

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Остров Санторини, Греция

Один из греческих вулканических островов. Туристы едут сюда за живописными пейзажами и удивительным закатом солнца в городах Фира и Оиа. Последнее построено на вершине острых скал у недействующего вулкана, а Фира знаменитый сочетанием венецианской архитектуры с рядом других стилей.



Остров Санторини / UnSplash

Рокамадур, Франция

Крошечное село, основанное на скалистом уступе. Его дома "вырастают" шаг за шагом на краю скалы. Во времена Французской революции, Рокамадур был почти брошен на произвол судьбы, однако сейчас очень популярен.



Рокамадур / vokrugsveta.ua

Акапулько, Мексика

Оригинальный мексиканский курортный город. С 1950 сюда едут уставшие голливудские звезды и миллионеры. Также здесь есть несколько потрясающих маленьких пляжей, которые зажаты между самими скалами.



Акапулько / tripmydream.com

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Позитано, Италия

Одна из самых популярных достопримечательностей в Италии. Город будто рассеянный сверху вниз – до самого склона, ведущего к побережью. В начале XX века Позитано было бедным рыбацким поселением, а сейчас очень облюбованное туристами.



Позитано / UnSplash

Ронда, Испания

Город в провинции Малага. Расположен в горах на высоте 760 метров и расколот на две части рекой Гуеделевин. Специально для туристов здесь построено три моста, которые пересекают каньон. Архитектура получила свои черты от римлян и мавров, которые когда-то владели этой территорией.



Ронда / ourspain.ru

Бонифачо, Франция

Город в южной части Корсики. Сами сооружения и укрепления тянутся вдоль вершин скалы высотой 70 метров. Городские кручи были вымыты океаном так, что здания находятся на краю пропасти и, кажется, нависают над водой.



Бонифачо / fabrika.travel

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Аль Хайяра, Йемен

Исторический город на скале в Горах Йемена, расположенных на запад от города Менех. Он был буквально встроен в гору в ходе добычи камня.



Аль Хайяра / orangesmile.com

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