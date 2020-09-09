Уникальные замки и крепости Украины, которые должен посетить каждый
Осень – прекрасная пора для путешествий по Украине, ведь погода уже не такая жаркая. К числу самых интересных исторических памяток, которые надо посетить, относятся замки. Их на территории нашей земли около сотни, хотя не все сохранились в хорошем состоянии. Большинство – руины, но есть и такие сооружения, которыми можно восхищаться и гордиться.
Travel24 расскажет вам о замках и крепостях Украины, которые стоит посетить в первую очередь.
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Хотинская крепость
Одно из семи чудес Украины. Ее еще называют кинозвездой, ведь это главный средневековый замок советских фильмов. Крепость была построена в IX веке для укрепления границ Киевской Руси князем Владимиром Святославичем. Однако, достроили здание в XV веке молдаване: именно Штефан Великий сделал Хотинскую крепость такой, какой мы видим ее сегодня. Высота крепостных стен – 45 метров, а толщина – до 5 метров. Поскольку она сохранилась до наших дней в аутентичном состоянии, на территории крепости часто проводят рыцарские турниры "Битва наций", потому что здесь по-настоящему передается атмосфера времен наших предков.
Хотинская крепость на Днестре / vidviday.ua
Подгорецкий замок
Его считают одним из красивейших в Европе с эпохи Ренессанса. Замок со всех сторон окружен парком и отличается целостностью художественного замысла, что делает его одним из самых красивых замков Украины. К сожалению, многие памятки отсюда было вывезено в Санкт-Петербург в советские времена и они так и не вернулись домой. Сегодня замок в перечни памяток мира, нуждающихся в реставрации. Но самое интересное, что, согласно рассказам местных жителей и посетителей, в подвалах замка живет призрак женщины. К слову, именно этот замок выполнял роль Версаля в советском фильме о трех мушкетерах.
Подгорецкий замок / discoverukraine.com.ua
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Дворец Кирилла Разумовского
По замыслу графа дворец должен был выполнять роль штаб-квартиры для украинских гетманов, куда бы они съезжались на срочные совещания. Однако сразу после смерти Разумовского гетманов больше не назначали. А наследники отказались от имения через его провинциальность, поэтому дворец остался в забвении. Современный вид замок приобрел с 2003 года. Сегодня в залах поместья проходят роскошные балы и выставки драгоценностей.
Дворец Кирилла Разумовского в Батурине/ ukraine-is.com
Каменец-Подольская крепость
Крепость относится к "Семи чудесам Украины". Была построена в XIV веке для защиты турецкого моста, ведущего к старому городу. Она расположена на крутом скалистом холме над каньоном реки Смотрич и состоит из двух частей: Старого замка и Новой крепости. Также в ее состав входят одиннадцать башен. Здесь у вас будет возможность принять участие в ночной театрализованной экскурсии башнями и подземельями.
Каменец-Подольская крепость / ua.igotoworld.com
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Олеский замок
Был создан еще в XIV веке, поэтому считается самой первой памяткой архитектуры на территории Западной Украины. Вероятно, его построил князь Юрий Данилович, но точно этого никто не может сказать. В советские времена дворец был отреставрирован, на первом этаже открылась картинная галерея. Также в окрестностях сохранился монастырь капуцинов с парком скульптур. Кроме того, здесь функционирует ресторан народной кухни, где гостей щедро угощают борщом.
Олеский замок / tripmydream.ua
Замок Любарта
Один из крупнейших, старейших и наиболее хорошо сохранившихся замков Украины. Был построен на месте деревянных укреплений князей Руси. Начал строительство литовский князь Любарт, а продолжали Витольд и Свидригайло. На вершине башни есть смотровая площадка, с которой открывается впечатляющая панорама старого города и его достопримечательностей. В Стировой башни разместился клуб исторической реконструкции. А на втором этаже Воротной башни расположена выставка "Плитницы", где экспонируются старинные строительные материалы, найденные во время археологических исследований.
Замок Любарта в Луцке / ukrinform.ua
Вы будете потрясены величием этих сооружений, а это далеко не все неповторимые замки Украины!