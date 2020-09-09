Осень – прекрасная пора для путешествий по Украине, ведь погода уже не такая жаркая. К числу самых интересных исторических памяток, которые надо посетить, относятся замки. Их на территории нашей земли около сотни, хотя не все сохранились в хорошем состоянии. Большинство – руины, но есть и такие сооружения, которыми можно восхищаться и гордиться.

Travel24 расскажет вам о замках и крепостях Украины, которые стоит посетить в первую очередь.

Смотрите также: 7 удивительных замков на воде: захватывающие фото

Хотинская крепость

Где: Хотин, Черновицкая область

Как добраться: можно из Каменец-Подольского маршрутным автобусом за полчаса, или воспользовавшись услугами местных таксистов

Одно из семи чудес Украины. Ее еще называют кинозвездой, ведь это главный средневековый замок советских фильмов. Крепость была построена в IX веке для укрепления границ Киевской Руси князем Владимиром Святославичем. Однако, достроили здание в XV веке молдаване: именно Штефан Великий сделал Хотинскую крепость такой, какой мы видим ее сегодня. Высота крепостных стен – 45 метров, а толщина – до 5 метров. Поскольку она сохранилась до наших дней в аутентичном состоянии, на территории крепости часто проводят рыцарские турниры "Битва наций", потому что здесь по-настоящему передается атмосфера времен наших предков.



Хотинская крепость на Днестре / vidviday.ua

Подгорецкий замок

Где: Подгорцы, Львовская область

Как добраться: маршрутным такcи, или с остановки в Олеско, где каждые полчаса отправляются автобусы, за 10-20 минут вы доберетесь до остановки "Подгорица", откуда сможете дойти до замка

Его считают одним из красивейших в Европе с эпохи Ренессанса. Замок со всех сторон окружен парком и отличается целостностью художественного замысла, что делает его одним из самых красивых замков Украины. К сожалению, многие памятки отсюда было вывезено в Санкт-Петербург в советские времена и они так и не вернулись домой. Сегодня замок в перечни памяток мира, нуждающихся в реставрации. Но самое интересное, что, согласно рассказам местных жителей и посетителей, в подвалах замка живет призрак женщины. К слову, именно этот замок выполнял роль Версаля в советском фильме о трех мушкетерах.



Подгорецкий замок / discoverukraine.com.ua

Интересно: 5 впечатляющих озер Украины, которые стоит увидеть собственными глазами: фото

Дворец Кирилла Разумовского

Где: Батурин, Черниговская область

Как добраться: можно на авто, или же поездом в Конотоп, а оттуда автобусом в Батурин

По замыслу графа дворец должен был выполнять роль штаб-квартиры для украинских гетманов, куда бы они съезжались на срочные совещания. Однако сразу после смерти Разумовского гетманов больше не назначали. А наследники отказались от имения через его провинциальность, поэтому дворец остался в забвении. Современный вид замок приобрел с 2003 года. Сегодня в залах поместья проходят роскошные балы и выставки драгоценностей.



Дворец Кирилла Разумовского в Батурине/ ukraine-is.com

Каменец-Подольская крепость

Где: Каменец-Подольский, Хмельницкая область

Как добраться: можно прямым поездом, электричкой или автобусом в Каменец-Подольский, или в Хмельницкий или Черновцы, откуда ходят регулярные автобусы и маршрутки в Каменец

Крепость относится к "Семи чудесам Украины". Была построена в XIV веке для защиты турецкого моста, ведущего к старому городу. Она расположена на крутом скалистом холме над каньоном реки Смотрич и состоит из двух частей: Старого замка и Новой крепости. Также в ее состав входят одиннадцать башен. Здесь у вас будет возможность принять участие в ночной театрализованной экскурсии башнями и подземельями.



Каменец-Подольская крепость / ua.igotoworld.com

Читайте также: Самые красивые водопады Украинских Карпат: как добраться

Олеский замок

Где: Олеско, Львовская область

Как добраться: маршрутным такси, также автобусы с Олеско ездят часто, поэтому без проблем за 1,5 часа дороги вы уже будете на месте

Был создан еще в XIV веке, поэтому считается самой первой памяткой архитектуры на территории Западной Украины. Вероятно, его построил князь Юрий Данилович, но точно этого никто не может сказать. В советские времена дворец был отреставрирован, на первом этаже открылась картинная галерея. Также в окрестностях сохранился монастырь капуцинов с парком скульптур. Кроме того, здесь функционирует ресторан народной кухни, где гостей щедро угощают борщом.



Олеский замок / tripmydream.ua

Замок Любарта

Где: Луцк, Волынская область

Как добраться: можно маршрутками №17 и 17а от железнодорожного вокзала в Луцке. Выходить надо на остановке "Медицинский колледж" и пройти немного мимо рынка. Также сюда легко дойти пешком из центра города.

Один из крупнейших, старейших и наиболее хорошо сохранившихся замков Украины. Был построен на месте деревянных укреплений князей Руси. Начал строительство литовский князь Любарт, а продолжали Витольд и Свидригайло. На вершине башни есть смотровая площадка, с которой открывается впечатляющая панорама старого города и его достопримечательностей. В Стировой башни разместился клуб исторической реконструкции. А на втором этаже Воротной башни расположена выставка "Плитницы", где экспонируются старинные строительные материалы, найденные во время археологических исследований.



Замок Любарта в Луцке / ukrinform.ua

Вы будете потрясены величием этих сооружений, а это далеко не все неповторимые замки Украины!