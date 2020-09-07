Самые красивые водопады Украинских Карпат: как добраться
Водопады в Карпатах – это невероятная красота, которая открывается не каждому. Для того, чтобы их увидеть, нужно преодолеть долгий путь. Некоторые из них – возле горных деревен или городов, а некоторые водопады прячутся высоко в горах. Чтобы их увидеть, надо пройти километры, и в основном вверх. Но тяжелый подъем на вершины себя оправдает.
Travel24 подготовил для Вас подборку из пяти самых красивых водопадов Украинских Карпат, которая поразит своей живописностью.
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Женецкий Гук
Расположенный на территории Карпатского национального природного парка на высоте 900 метров над уровнем моря на потоке Женец, между массивами хребтов Явирника и Хомяка – Синяк. Образовался в послевоенные годы в результате наводнения. Местные жители назвали водопад Гук из-за шума, который доносится из него. Хоть он и скрылся между карпатских лесов, по пути к нему найдется и где отдохнуть. Здесь есть столики и скамейки, поэтому не забудьте в путешествие взять чего-нибудь вкусненького. Сам водопад высотой 15 метров, поэтому когда вода падает с такой высоты, действительно поднимается невероятный гул.
Водопад Женецкий / pinterest.com
Cкакало
Здесь вода будто скачет с камня на камень. Поэтому водопад и получил такое название. Как утверждают ученые, образовался он в месте выхода на поверхность вулканических пород, о чем свидетельствуют скальные утесы в глубине леса по бокам водопада. Высота водопада – 5 метров. А свое начало Скакало берет из небольшого потока реки Синявка.
Водопад Скакало / idemvpohod.com
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Манявский
Расположен на реке Манявци в живописном ущелье среди отвесных гор в массиве Горганы. Гидрологический памятник природы местного значения. Высота падения воды около 20 метров. Один из самых высоких водопадов в Украинских Карпатах. Дорога к нему поразит Вас не менее, ведь чем ближе к пункту назначения, тем больше становятся гранитные стены каньона. Также здесь Вы сможете спуститься с водопада на веревке.
Манявский водопад / karpaty.rocks
Шипот
Гидрологическая памятка природы местного значения. Расположен на северных склонах горного массива Полонина Боржава, в глубоком ущелье реки Пилипец. Водопад образовался в месте выхода устойчивых песчаников палеогена и гравелитов с тонкими прослойками сланцев. 14-метровый Шипот – одна из главных изюминок Межгорья.
Водопад Шипот / ukraine-is.com
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Пробой
Один из самых полноводных водопадов Карпат. Другое название – Яремчанский водопад, поскольку он расположен в черте города Яремче Ивано-Франковской области. Высота падения воды 8 метров. Образовался в нижней части Яремчанского каньона реки Прут в месте выхода на поверхность устойчивых к эрозии горных пород – ямненских песчаников. Над водопадом построен мост высотой 20 метров, с которого прыгают за деньги самые смелые местные жители.
Водопад Пробой / guide.karpaty.ua
Непременно посетите каждый из них!