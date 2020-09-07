Водопады в Карпатах – это невероятная красота, которая открывается не каждому. Для того, чтобы их увидеть, нужно преодолеть долгий путь. Некоторые из них – возле горных деревен или городов, а некоторые водопады прячутся высоко в горах. Чтобы их увидеть, надо пройти километры, и в основном вверх. Но тяжелый подъем на вершины себя оправдает.

Travel24 подготовил для Вас подборку из пяти самых красивых водопадов Украинских Карпат, которая поразит своей живописностью.

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Женецкий Гук

Где: у села Татаров, Надвирнянский район, Ивано-Франковская область.

Как доехать: до Татарова можно доехать рейсовыми автобусами, которые следуют до горнолыжного курорта "Буковель". Оттуда можно проехать автобусом до поворота на Гук. Далее – через железнодорожный путь к шлагбауму. Затем – вполне комфортной дорогой через час-полтора вы доберетесь до водопада.

Расположенный на территории Карпатского национального природного парка на высоте 900 метров над уровнем моря на потоке Женец, между массивами хребтов Явирника и Хомяка – Синяк. Образовался в послевоенные годы в результате наводнения. Местные жители назвали водопад Гук из-за шума, который доносится из него. Хоть он и скрылся между карпатских лесов, по пути к нему найдется и где отдохнуть. Здесь есть столики и скамейки, поэтому не забудьте в путешествие взять чего-нибудь вкусненького. Сам водопад высотой 15 метров, поэтому когда вода падает с такой высоты, действительно поднимается невероятный гул.



Водопад Женецкий / pinterest.com

Cкакало

Где: урочище Нижнее Грабовище, Мукачевский район, Закарпатская область.

Как доехать: урочище находится в 3,5 километрах от поселка Чинадиево, которое расположилось возле трассы Киев – Чоп. Также через населенный пункт проходят все поезда, следующие в Ужгород. Однако обязательно следует уточнять, останавливается ли поезд на станции Чинадиево. За полчаса можно добраться до поселка маршруткой из Мукачево. Подъем к водопаду начинается от санатория "Водограй". Оттуда к водоему всего 500 метров.

Здесь вода будто скачет с камня на камень. Поэтому водопад и получил такое название. Как утверждают ученые, образовался он в месте выхода на поверхность вулканических пород, о чем свидетельствуют скальные утесы в глубине леса по бокам водопада. Высота водопада – 5 метров. А свое начало Скакало берет из небольшого потока реки Синявка.



Водопад Скакало / idemvpohod.com

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Манявский

Где: массив Горганы, Богородчанский район, Ивано-Франковская область.

Как доехать: до села Манява, которое находится недалеко от водопада, ежедневно ездят маршрутки из Франковска и Богородчан. В центре населенного пункта есть маркировка, которая ведет к водопаду.

Расположен на реке Манявци в живописном ущелье среди отвесных гор в массиве Горганы. Гидрологический памятник природы местного значения. Высота падения воды около 20 метров. Один из самых высоких водопадов в Украинских Карпатах. Дорога к нему поразит Вас не менее, ведь чем ближе к пункту назначения, тем больше становятся гранитные стены каньона. Также здесь Вы сможете спуститься с водопада на веревке.



Манявский водопад / karpaty.rocks

Шипот

Где: возле села Пилипец, Межгорский район, Закарпатская область.

Как доехать: по большинству санаториев района сюда организуют автобусные экскурсии. Если же Вы путешествуете самостоятельно, то лучше всего будет добраться до Пилипца из Нижнего или Верхнего Студеного. Также из районного центра Межгорье есть ежедневные рейсы в это село.

Гидрологическая памятка природы местного значения. Расположен на северных склонах горного массива Полонина Боржава, в глубоком ущелье реки Пилипец. Водопад образовался в месте выхода устойчивых песчаников палеогена и гравелитов с тонкими прослойками сланцев. 14-метровый Шипот – одна из главных изюминок Межгорья.



Водопад Шипот / ukraine-is.com

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Пробой

Где: город Яремче, Надворнянский район, Ивано-Франковская область.

Как доехать: к Яремче можно добраться по трассе Ивано-Франковск – Рахов. Из областного центра достаточно часто курсируют маршрутки в этом направлении.

Один из самых полноводных водопадов Карпат. Другое название – Яремчанский водопад, поскольку он расположен в черте города Яремче Ивано-Франковской области. Высота падения воды 8 метров. Образовался в нижней части Яремчанского каньона реки Прут в месте выхода на поверхность устойчивых к эрозии горных пород – ямненских песчаников. Над водопадом построен мост высотой 20 метров, с которого прыгают за деньги самые смелые местные жители.



Водопад Пробой / guide.karpaty.ua

Непременно посетите каждый из них!