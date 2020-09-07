Найкрасивіші водоспади Українських Карпат: як дістатися
Водоспади в Карпатах – це неймовірна краса, яка відкривається не кожному. Для того, щоб побачити їх, треба подолати довгий шлях. Деякі з них – неподалік гірських сіл чи містечок, а деякі – ховаються високо в горах. Щоб їх побачити, треба пройти кілометри, і здебільшого вгору. Та важкий підйом на вершини себе виправдає.
Travel24 підготував для Вас добірку з п'яти найкрасивіших водоспадів Українських Карпат, яка вразить своєю мальовничістю.
Читайте також: Зелений туризм в Україні: цікаві локації для відпочинку
Женецький Гук
Розташований на території Карпатського національного природнього парку на висоті 900 метрів над рівнем моря на потоці Женець, між масивами хребтів Явірника і Хомяка – Синяка. Утворився у післявоєнні роки в результаті повені. Місцеві жителі назвали водоспад Гук через шум, що доноситься від нього. Хоч він і сховався між карпатських лісів, по дорозі до нього знайдеться і де перепочити. Тут є столики та лави, тож не забудьте взяти у мандрівку щось смачненьке. Сам водоспад заввишки 15 метрів, тому коли вода падає з такої висоти, справді здіймається неймовірний гул.
Водоспад Женецький Гук / pinterest.com
Скакало
Тут вода ніби скаче з каменю на камінь. Через це водоспад і отримав таку назву. Як стверджують науковці, утворився він на місці виходу на поверхню вулканічних порід, про що свідчать скельні стрімчаки в глибині лісу з боків водоспаду. Висота водоспаду – 5 метрів. А свій початок Скакало бере з невеликого потоку ріки Синявка.
Водоспад Скакало / idemvpohod.com
Цікаво: 7 дивовижних замків на воді: захопливі фото
Манявський
Розташований на річці Манявці в мальовничій ущелині серед стрімких гір у масиві Ґорґани. Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення. Висота падіння води близько 20 метрів. Один з найвищих водоспадів в Українських Карпатах. Дорога до нього вразить Вас не менше, адже чим ближче до пункту призначення, тим більшими стають гранітні стіни каньйону. Також тут Ви зможете спуститися з водоспаду на мотузці.
Манявський водоспад / karpaty.rocks
Шипіт
Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення. Розташований на північних схилах гірського масиву Полонина Боржава в глибокій ущелині річки Пилипець. Водоспад утворився на місці виходу стійких пісковиків палеогену й гравелітів з тонкими прошарками сланців. 14-метровий Шипіт – одна з головних родзинок Міжгірщини.
Водоспад Шипіт / ukraine-is.com
Дивіться також: 6 незвіданих місць України: як дістатися мальовничих пейзажів
Пробій
Один із найповноводніших водоспадів Карпат. Інша назва — Яремчанський водоспад, оскільки він розташований у межах міста Яремче Івано-Франківської області. Висота падіння води 8 метрів. Утворився в нижній частині Яремчанського каньйону річки Прут у місці виходу на поверхню стійких до ерозії гірських порід — ямненських пісковиків. Над водоспадом побудований міст заввишки 20 метрів, з якого стрибають за гроші найсміливіші місцеві жителі.
Водоспад Пробій / guide.karpaty.ua
Неодмінно відвідайте кожен з них!