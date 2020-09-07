Водоспади в Карпатах – це неймовірна краса, яка відкривається не кожному. Для того, щоб побачити їх, треба подолати довгий шлях. Деякі з них – неподалік гірських сіл чи містечок, а деякі – ховаються високо в горах. Щоб їх побачити, треба пройти кілометри, і здебільшого вгору. Та важкий підйом на вершини себе виправдає.

Travel24 підготував для Вас добірку з п'яти найкрасивіших водоспадів Українських Карпат, яка вразить своєю мальовничістю.

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Женецький Гук

Де: біля села Татарів, Надвірнянський район, Івано-Франківська область.

Як доїхати: до Татарова можна доїхати рейсовими автобусами, що прямують до гірськолижного курорту "Буковель". Звідти можна проїхати маршруткою до повороту на Гук. Далі – через залізничну колію до шлагбаума. Потім – цілком комфортною дорогою через годину – півтори Ви доберетеся до водоспаду.

Розташований на території Карпатського національного природнього парку на висоті 900 метрів над рівнем моря на потоці Женець, між масивами хребтів Явірника і Хомяка – Синяка. Утворився у післявоєнні роки в результаті повені. Місцеві жителі назвали водоспад Гук через шум, що доноситься від нього. Хоч він і сховався між карпатських лісів, по дорозі до нього знайдеться і де перепочити. Тут є столики та лави, тож не забудьте взяти у мандрівку щось смачненьке. Сам водоспад заввишки 15 метрів, тому коли вода падає з такої висоти, справді здіймається неймовірний гул.



Водоспад Женецький Гук / pinterest.com

Скакало

Де: урочище Нижнє Грабовище, Мукачівський район, Закарпатська область.

Як доїхати: урочище розташоване за 3,5 кілометри від селища Чинадійово, що поблизу траси Київ – Чоп. Також через населений пункт проходять всі потяги, які прямують до Ужгорода. Проте обов’язково слід уточнювати, чи зупиняється потяг на станції Чинадійово. За пів години можна дістатися до селища маршруткою з Мукачева. Підйом до водоспаду розпочинається від санаторію "Водограй". Звідти до водойми всього 500 метрів.

Тут вода ніби скаче з каменю на камінь. Через це водоспад і отримав таку назву. Як стверджують науковці, утворився він на місці виходу на поверхню вулканічних порід, про що свідчать скельні стрімчаки в глибині лісу з боків водоспаду. Висота водоспаду – 5 метрів. А свій початок Скакало бере з невеликого потоку ріки Синявка.



Водоспад Скакало / idemvpohod.com

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Манявський

Розташований на річці Манявці в мальовничій ущелині серед стрімких гір у масиві Ґорґани. Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення. Висота падіння води близько 20 метрів. Один з найвищих водоспадів в Українських Карпатах. Дорога до нього вразить Вас не менше, адже чим ближче до пункту призначення, тим більшими стають гранітні стіни каньйону. Також тут Ви зможете спуститися з водоспаду на мотузці.



Манявський водоспад / karpaty.rocks

Шипіт

Де: біля села Пилипець, Міжгірський район, Закарпатська область.

Як доїхати: з більшості санаторіїв району сюди організовують автобусні екскурсії. Якщо ж Ви подорожуєте самостійно, то найкраще буде дістатися до Пилипця з Нижнього чи Верхнього Студеного. Також з районного центру Міжгір’я є щоденні рейси до цього села. Добратися сюди можна і з Воловця, який всього за 10 кілометрів.

Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення. Розташований на північних схилах гірського масиву Полонина Боржава в глибокій ущелині річки Пилипець. Водоспад утворився на місці виходу стійких пісковиків палеогену й гравелітів з тонкими прошарками сланців. 14-метровий Шипіт – одна з головних родзинок Міжгірщини.



Водоспад Шипіт / ukraine-is.com

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Пробій

Де: місто Яремче, Надвірнянський район, Івано-Франківська область.

Як доїхати: до Яремча можна дістатися трасою Івано-Франківськ – Рахів. З обласного центру досить часто курсують маршрутки у цьому напрямку.

Один із найповноводніших водоспадів Карпат. Інша назва — Яремчанський водоспад, оскільки він розташований у межах міста Яремче Івано-Франківської області. Висота падіння води 8 метрів. Утворився в нижній частині Яремчанського каньйону річки Прут у місці виходу на поверхню стійких до ерозії гірських порід — ямненських пісковиків. Над водоспадом побудований міст заввишки 20 метрів, з якого стрибають за гроші найсміливіші місцеві жителі.



Водоспад Пробій / guide.karpaty.ua

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