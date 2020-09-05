Замок на воді – неприступна споруда, оточена річкою, озером, або морем. Вода навколо палацу ефективно використовувалася як перешкода і захист від загарбників, але зараз вони "грають" інші ролі – житлову або ж історичну. Замість захисної функції вони радують численних туристів своєю величністю.

Travel24 підготував підбірку замків та палаців на воді по всьому світу, які вразять Вас своєю імпозантністю.

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Шильонський замок , Швейцарія

Один з найстаріших і найкрасивіших замків на планеті, який розташувався на березі Женевського озера ще в 13 столітті. 300 років він належав родині графа Савойї, а після був завойований Берні. Знаходиться споруда на скелі, яка ледве підноситься над поверхнею Женевського озера. Спочатку фортеця мала важливе стратегічне значення, вона була контрольним пунктом на шляху до Сен-Бернарського перевалу. Сотні років глибоке озеро надійно захищало фортецю від раптового нападу, а сьогодні помилуватися чудовими пейзажами і прогулятися по замку щодня приходять тисячі людей.



Шильонський замок / tripmydream.ua

Нордкірхенський палац, Німеччина

Розташований у німецькій Вестфалії. Він був побудований в 1703-1734 роках і відомий, як "Версаль Вестфалії". Нордкірхен також є найбільшим із замків в цьому регіоні. Стоїть на прямокутному острові, оточеному широким каналом. У кожному з чотирьох кутів острова облаштований невеликий автономний павільйон. До замку примикає палісадник і озеленений парк площею приблизно в 170 гектарів. В садах і навколишніх лісах можна зустріти безліч мармурових статуй в натуральну величину, встановлених у 1721 році мюнхенським скульптором Йоханом Вільгельмом Гренингером. Cьогодні одна його частина належить музею, а інша – Вищій школі землі Північної Рейн – Вестфалія.



Нордкірхенський палац / tripadvisor.ru

Замок Шенонсо, Франція

Неподалік мальовничого села Шенонсо, на річці Шер знаходиться однойменний замок, який вважається одним з найефектніших і цікавих замків Луари. Широкій громадськості він відомий під неофіційною назвою "Дамський замок", історична споруда знаходиться в приватній власності, але доступна для відвідування. Цікавий факт, що замком володіла Діана де Пуатьє – знаменита фаворитка Генріха II, якій король підніс замок в дар. Через століття чарівний "Дамський замок" зберігає історичну атмосферу, в деяких його кімнатах була відтворена атмосфера минулих років, а в одному з просторих залів відкритий музей воскових фігур.



Шенонський замок / putidorogi-nn.ru

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Шверінський замок, Німеччина

Розташований палац в місті Шверін, адміністративному центрі федеральної землі Мекленбург – Передня Померанія. Герцоги Мекленбурзькі і пізніше Мекленбург-Шверін мешкали тут протягом багатьох століть. Сьогодні же замок служить місцем розташування державного парламенту. Побудований в романтичному куточку на невеликому острові в озері Шверін – це один з передових прикладів Європейської історичної архітектури. Перша фортеця була заснована на цьому острові ще в 973 році, забезпечуючи безліч стратегічних переваг.



Шверінський замок / otomosem.com

Замок Лідс, Великобританія

Серед дивних замків Англії особливе місце займає Лідс, який розташований в графстві Кент. Засновником першого замку на річці Лен був дворянин Лідіен. Протягом сотень років він залишався резиденцією англійських королев. В одному із залів палацу розташовується дуже незвичайний музей, який представляє колекцію старовинних собачих нашийників. Сьогодні палац активно використовується для проведення офіційних заходів, в ньому проходять ділові зустрічі високопоставлених осіб, а також концерти класичної музики. У заможних людей є можливість орендувати замок для банкету або весільної церемонії.



Замок Лідс / vsviti.com.ua

Замок Мацумото, Японія

Замок не випадково вважається найкрасивішим замком Японії, він був побудований в кінці 16 століття і розташовується в однойменному місті. Незважаючи на те, що замок зводився як стратегічний пункт, значна увага була приділена і його духовній складовій. Одна зі сторін палацу була вибудувана спеціально для споглядання Місяця, так звані "місячні покої" гості замку можуть відвідати і сьогодні. Зовні будівля здається п'ятиповерховою, тоді як насправді поверхів шість – останній прихований за оборонними укріпленнями. У літній період в замку проводять цікаві фестивалі, присвячені національній культурі, а восени тут проходить Фестиваль Місяця.



Замок Мацумото / yellowkorner.com

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Замок на острові Тракай, Литва

Розташований у литовському Тракаї на озері Галве. Замок іноді згадується, як "Маленький Маринберг". Будівництво кам'яного спорудження було розпочато в 14 столітті, а велика частина основних робіт завершилася в 1409 році. Тракай був одним з головних центрів Великого Герцогства Литовського, граючи найважливіше стратегічне значення. Сьогодні замок – туристичний центр, де проходить безліч концертів, свят і фестивалів. Він є одним з найкрасивіших історичних пам'яток і пам'яток Литви. У 1962 році тут був відкритий музей. Протягом року Тракай залучає до 300 000 відвідувачів.



Замок на острові Тракай / liveinternet.ru

Краса цих споруд зачаровує, а це далеко не всі замки та палаци на воді, які існують на нашій планеті.