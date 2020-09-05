Замок на воде – неприступное сооружение, окруженное рекой, озером, или морем. Вода вокруг дворца эффективно использовалась в качестве препятствия и защиты от захватчиков, но сейчас они "играют" другие роли – жилую или историческую. Вместо защитной функции они радуют многочисленных туристов своим величием.

Travel24 подготовил подборку замков и дворцов на воде по всему миру, которые поразят Вас своей импозантностью.

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Шильонский замок, Швейцария

Один из старейших и красивейших замков на планете, который располагается на берегу Женевского озера еще с 13 века. 300 лет он принадлежал семье графа Савойи, а после был завоеван Берне. Находится сооружение на скале, едва возвышается над поверхностью Женевского озера. Сначала крепость имела важное стратегическое значение, она была контрольным пунктом на пути к Сен-Бернарскому перевалу. Сотни лет глубокое озеро надежно защищало крепость от внезапного нападения, а сегодня полюбоваться прекрасными пейзажами и прогуляться по замку ежедневно приходят тысячи людей.



Замок Шильон / tripmydream.ua

Дворец Нордкирхен, Германия

Расположен в немецкой Вестфалии. Он был построен в 1703-1734 годах и известен, как "Версаль Вестфалии". Нордкирхен также является крупнейшим из замков в этом регионе. Стоит на прямоугольном острове, окруженном широким каналом. В каждом из четырех углов острова оснащен небольшой автономный павильон. К замку примыкает палисадник и озелененный парк площадью примерно в 170 гектаров. В садах и окружающих лесах можно встретить множество мраморных статуй в натуральную величину, установленных в 1721 году мюнхенским архитектором Йоханом Вильгельмом Гренингером. Сегодня одна его часть принадлежит музею, а другая – Высшей школе земли Северной Рейн – Вестфалия.



Замок Нордкирхен / tripadvisor.ru

Замок Шенонсо, Франция

Неподалеку живописного села Шенонсо на реке Шер находится одноименный замок, который считается одним из самых эффектных и интересных замков Луары. Широкой общественности он известен под неофициальным названием "Дамский замок", историческое сооружение находится в частной собственности, но доступен для посещения. Интересный факт, что замком владела Диана де Пуатье – знаменитая фаворитка Генриха II, которой король преподнес замок в дар. Через века волшебный "Дамский замок" сохраняет историческую атмосферу, в некоторых его комнатах была воссоздана атмосфера тех лет, а в одном из просторных залов открыт музей восковых фигур.



Замок Шенонсо / putidorogi-nn.ru

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Шверинский замок, Германия

Расположен дворец в городе Шверин, административном центре федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Герцоги Мекленбургский и позже Мекленбург-Шверин жили здесь в течение многих веков. Сегодня же замок служит местом расположения государственного парламента. Построен в романтическом уголке на небольшом острове в озере Шверин – это один из передовых примеров Европейской исторической архитектуры. Первая крепость была основана на этом острове еще в 973 году, обеспечивая множество стратегических преимуществ.



Шверинский замок / otomosem.com

Замок Лидс, Великобритания

Среди странных замков Англии особое место занимает Лидс, который расположен в графстве Кент. Основателем первого замка на реке Лен был дворянин Лидиен. В течение сотен лет он оставался резиденцией английских королев. В одном из залов дворца располагается очень необычный музей, представляющий коллекцию старинных собачьих ошейников. Сегодня дворец активно используется для проведения официальных мероприятий, в нем проходят деловые встречи высокопоставленных лиц, а также концерты классической музыки. В состоятельных людей есть возможность арендовать замок для банкета или свадебной церемонии.



Замок Лидс / vsviti.com.ua

Замок Мацумото, Япония

Замок не случайно считается самым красивым замком Японии, он был построен в конце 16 века и располагается в одноименном городе. Несмотря на то, что замок возводился как стратегический пункт, значительное внимание было уделено и его духовной составляющей. Одна из сторон дворца была выстроена специально для созерцания Луны, так называемые "лунные покои" гости замка могут посетить и сегодня. Внешне здание кажется пятиэтажное, тогда как на самом деле этажей шесть – последний скрытый за оборонительными укреплениями. В летний период в замке проводят интересные фестивали, посвященные национальной культуре, а осенью здесь проходит Фестиваль Луны.



Замок Мацумото / yellowkorner.com

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Замок на острове Тракай, Литва

Расположен в литовском Тракае на озере Голуэй. Замок иногда упоминается, как "Маленький Маринберг". Строительство каменного сооружения было начато в 14 веке, а большая часть основных работ завершилась в 1409 году. Тракай был одним из главных центров Великого Герцогства Литовского, играя важное стратегическое значение. Сегодня замок – туристический центр, где проходит множество концертов, праздников и фестивалей. Он является одним из самых красивых исторических памятников и памятников Литвы. В 1962 году здесь был открыт музей. В течение года Тракай привлекает около 300 000 посетителей.



Замок на острове Тракай / liveinternet.com

Красота этих сооружений завораживает, а это далеко не все замки и дворцы на воде, которые существуют на нашей планете.