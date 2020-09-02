Пейзажи Земли удивительные, они заставляют людей ездить на конец света. Но есть множество мест, где следует проявлять максимальную осторожность. Много беспечных туристов погибли или потеряли здоровье, недооценив опасность этих уголков планеты.

Travel24 отобрал для Вас десятку самых опасных мест на Земле, которые ежегодно ставят под угрозу немало человеческих жизней.

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Пустыня Данакиль, Эфиопия

Это место еще называют "Адом на Земле". Такое название оно получило из-за невероятной жары, которая достигает 50°C, и газов, которые ядовитыми парами вырываются из недр земли. Большое количество вулканов и серных озер создает просто фантастические ландшафты, но малое количество кислорода, токсичные газы и невыносимая жара совсем не позволяют насладиться ими. Хотя в пустыне удается выживать некоторым эфиопским племенам, которые сумели привыкнуть к особенностям местного климата, но лучше с ними все-таки не встречаться, поскольку даже за малейшую наживу они готовы убить любого. Ходить по пустыне без гида – запрещено.



Пустыня Данакиль / maxim-tour.if.ua

Большая голубая дыра, Белиз

Потрясающе красивое, и столь же опасное место, как магнитом, притягивает дайверов со всего мира. Воронка диаметром 305 метров, и глубиной 123 метра, что имеет множество подводных пещер, лабиринтов, сталактитов и морских жителей, в том числе акул-нянек. Даже самые опытные ныряльщики планеты не рискуют погружаться более чем на 20-30 метров, а новички "плещутся на поверхности", на глубине до 10 метров. Те, кто рискнул нырнуть глубже, утверждают, что в пещерах встречаются скелеты с кислородными баллонами, поетому это опасное место прозвали "кладбищем дайверов".



Большая голубая дыра / tripway.com

Дорога смерти, Боливия

Самая опасная горная дорога в мире находится в Боливии, ее длина составляет почти 70 километров, а самый высокий участок достигает 3,6 километра. Эта дорога – единственный маршрут, связывающий город Коройко и Ла-Пас. В некоторых местах она настолько узкая, что колеса проезжающих грузовиков и автобусов почти соскальзывают в пропасть. С одной стороны скала, с другой – пропасть высотой 600 метров. Трагические случаи здесь происходят регулярно: каждый год в бездну срываются в среднем 26 автобусов и погибает около 300 человек. На удивление, туристы любят это место за велосипедные экскурсии, полные адреналина. Но даже на велосипеде здесь нельзя ни на секунду терять внимания, ведь дорога очень каменистая. Об опасности этого места трудно забыть – вдоль дороги стоят кресты и ржавеют "останки" машин, которые не сорвались вниз.



Дорога смерти / phototravelguide.ru

Озеро Натрон, Танзания

Его название переводится как "красный". Оно покрыто пленкой из соли и в течение года меняет цвет. Высокая концентрация минерала и температура до 50°C переводит фотосинтез сине-зеленых водорослей в красную гамму с оттенками розового, оранжевого. В пик жары вода озера становится вязкой или совсем испаряется. Купаться здесь – запрещено, потому что концентрация солей настолько высока, что от контакта с водой – на коже мгновенно появляются ожоги и отеки. Удивительно, но химического ожога не боятся только малые розовые фламинго, мало того горячая вода еще и способствует их высиживания яиц.



Озеро Натрон / smotrium.ru

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Королевская тропа, Испания

В начале 20 века испанцы построили длинную дорожку Каминито дель Рей, что-то типа балкона на стенах отвесных скал в ущелье El Chorro. Она была сооружена в рабочих целях для гидроэлектростанций. Впоследствии железобетонная тропа пришла в упадок, в 2001 из нее сорвалось 5 человек – ее закрыли. В 2015 году тропу отреставрировали, и над старой построили новую деревянную дорожку, изменили мост между скалами, прикрепив сверху подвесную конструкцию, по которой можно ходить только в каске и со страховкой. Поэтому теперь Королевская тропа стала менее опасной.



Королевская тропа / costablankalive.es

Гора Вашингтон, США

Хотя гора и ниже Говерли, все же лезть на вершину рискнет только большой любитель экстрима. Эту гору называют местом с самой плохой погодой в мире, то она формирует торнадо скоростью более 103 м / с., а затем к этому присоединяется снежная буря. Температура воздуха здесь достигает – 40⁰С, а много лет ей принадлежал мировой рекорд по скорости ветра. У альпиниста, попавшего в такую ​​мясорубку, не остается шансов на спасение. Это одна из самых смертоносных вершин мира. Известно, что нагрузки, которые испытывает человеческий организм на вершине, можно сравнить с теми, которые люди почувствовали бы на вершине горы Эверест.



Гора Вашингтон / wiki-turizm.ru

Долина смерти, Россия

Это разлом земной коры, через который выходят ядовитые газы. Расположен он в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Местность у реки Гейзерной является подножием вулкана. Именно жерло спит, но трещины на дне долины-разлома дымятся. Еще на подходе к долине смерти ощущается сильный запах сероводорода, начинает кружиться и болеть голова. Исследователи выяснили, что к медленно действующим вулканическим газам примешались еще цианистые соединения. Большое скопление ядов в плохо обдувающейся низине, имеет убийственно-токсическое действие, как для животных, так и для людей.



Долина смерти / mapme.club

Пещера кристаллов, Мексика

Пещера была обнаружена в 2000 году, она расположена на глубине всего 300 метров под горным городом Найка. Особенность этой пещеры в том, что температура в ней достигает +58 градусов Цельсия, а влажность – до 100%. При таких условиях в легких начинает моментально конденсироваться вода и человек практически сразу погибает. Пещера – месторождения крупнейших кристаллов в мире, которые сформированы из селенита (разновидность гипса), они могут весить десятки тонн. Для пребывания в пещере используют дополнительное оборудование, но даже оно дает возможность находиться там не более 20 минут. Для того, чтобы оформить разрешение на посещение этой пещеры, можно потратить несколько лет.



Пещера кристаллов / postila.ru

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Озеро Кавах-Иджен, Индия

На востоке индонезийского острова Ява расположен еще один кислотний водоем – вулканическое озеро Кавах, наполненное соляной кислотой. Причина этого – хлороводень, который выделяется из жерла вулкана на глубине около 200 метров. Вода в этом озере – достигает 60 градусов Цельсия, но даже трогать ее не желательно, так как эта жидкость более едкая, чем серная кислота в электрическом аккумуляторе. Место очень привлекает туристов, которые любят смотреть на "электрическое пламя", – ядовито-синий огонь, который появляется во время возгорания серы. Однако, находиться здесь долго и тем более без противогазов – опасно для здоровья.



Озеро Кавах-Иджен / elementy.ru

Бермудский треугольник, Атлантический океан

Самые опасные места на планете – паранормальные, такие как Бермудский или Дьявольский треугольник между американской Флоридой, островным государством Пуэрто-Рико и Бермудскими островами. Таинственность стала сгущаться с 1950, когда опубликовали материалы о бесследном исчезновение в 1945 году 14 военных самолетов "Эвенджер". С направленных на поиски 1 гидросамолет не вернулся на базу. В 1965 пропал самолет, на борту которого был экипаж из 10 человек. За 100 лет накопилось около 100 фактов растворения в пространстве водных и воздушных суден, еще больше набралось случаев исчезновения команды, пассажиров исправных кораблей в открытом океане. Паранормальные явления пытались объяснить: сильные штормы, 30-метровые волны высотой и прочее. Но эти доводы звучат неубедительно, когда свидетели в подробностях описывают временные аномалии в Бермудском треугольнике: телепортацию в другие места и обратно, появление неопознанных объектов.



Бермудський трикутник / ar25org

Интересуйтесь этими особыми местами, но если решитесь посетить их – будьте осторожны и помните: безопасность превыше всего!