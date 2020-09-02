Пейзажі Землі дивовижні, вони змушують людей їздити на кінець світу. Але є безліч місць, де слід проявляти максимальну обережність. Багато безтурботних туристів загинули або втратили здоров'я, недооцінивши загрозу цих куточків планети.

Travel24 відібрав для Вас десятку найбільш небезпечних місць на Землі, які щороку ставлять під загрозу чимало людських життів.

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Пустеля Данакіль, Ефіопія

Це місце ще називають "Пеклом на Землі". Таку назву воно отримало через неймовірну спеку, яка досягає 50°C, і газів, що отруйними парами вириваються з надр землі. Велика кількість вулканів і сірчаних озер створює просто фантастичні ландшафти, але мала кількість кисню, токсичні гази і нестерпна спека зовсім не дозволяють насолодитися ними. Хоча в пустелі вдається виживати деяким ефіопським племенам, яким вдалося звикнути до особливостей місцевого клімату, але краще з ними все-таки не зустрічатися, оскільки навіть за найменшу наживу вони готові вбити будь-кого. Ходити пустелею без гіда – заборонено.



Пустеля Данакіль / maxim-tour.if.ua

Велика блакитна діра, Беліз

Приголомшливо красиве, і настільки ж небезпечне місце, як магнітом, притягує дайверів з усього світу. Воронка, діаметром 305 метрів, і глибиною 123 метри, що має безліч підводних печер, лабіринтів, сталактитів і морських жителів, в тому числі акул-няньок. Навіть найдосвідченіші пірнальники планети не ризикують занурюватися більш, ніж на 20-30 метрів, а новачки "хлюпочуться на поверхні", на глибині до 10 метрів. Ті, хто ризикнув пірнути глибше, стверджують, що в печерах зустрічаються скелети з кисневими балонами, тому це небезпечне місце прозвали "кладовищем дайверів".



Велика блакитна діра / tripway.com

Дорога смерті, Болівія

Найнебезпечніша гірська дорога в світі розташована в Болівії, її протяжність становить майже 70 кілометрів, а найвища ділянка досягає 3,6 кілометра. Ця дорога – єдиний маршрут, що зв'язує місто Коройко та Ла-Пас. В деяких місцях вона настільки вузька, що колеса проїжджаючих вантажівок і автобусів мало не зісковзують у прірву. З однієї сторони скеля, з іншої – провалля висотою 600 метрів. Трагічні випадки тут трапляються регулярно: щороку в безодню зриваються в середньому 26 автобусів і гине близько 300 людей. На диво, туристи люблять це місце за велосипедні екскурсії, сповнені адреналіном. Та навіть на велосипеді тут не можна ні на секунду втрачати уваги, адже дорога дуже кам`яниста. Про небезпеку цього місця важко забути – обабіч дороги стоять хрести і іржавіють "останки" машин, які не зірвалися вниз.



Дорога смерті / phototravelguide.ru

Озеро Натрон, Танзанія

Його назва перекладається як "червоний". Воно вкрите плівкою із солі і протягом року змінює колір. Висока концентрація мінералу і температура до 50°C переводить фотосинтез синьо-зелених водоростей в червону гаму з відтінками рожевого, оранжевого. У пік спеки вода озера стає в'язкою або зовсім випаровується. Купатися тут – заборонено, тому що концентрація солей настільки висока, що від контакту з водою – на шкірі миттєво з’являються опіки й набряки. Дивно, але хімічного опіку не бояться тільки малі рожеві фламінго, мало того, гаряча вода ще й сприяє їх висиджуванню яєць.



Озеро Натрон / smotrium.ru

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Королівська стежка, Іспанія

На початку 20 ст. іспанці побудували довгу доріжку Камініта дель Рей, щось типу балкона на стінах стрімких скель в ущелину El Chorro. Вона була споруджена в робочих цілях для гідроелектростанцій. Згодом залізобетонна стежка занепала, у 2001 з неї зірвалося 5 людей – її закрили. У 2015 році стежку відреставрували, і над старою побудували нову дерев'яну доріжку, змінили міст між скелями, прикріпивши зверху підвісну конструкцію, по якій можна ходити лише в касці та з страхуванням. Тому тепер Королівська стежка стала менш небезпечною.



Королівська стежка / costablankalive.es

Гора Вашингтон, США

Хоч гора і нижча за Говерлу, все ж лізти на її вершину ризикне тільки великий любитель екстриму. Цю гору називають місцем із найгіршою погодою у світі, то вона формує торнадо швидкістю понад 103 м / с., а потім до цього приєднується сніжна буря. Температура повітря тут сягає – 40⁰С, а багато років поспіль цій горі належав світовий рекорд зі швидкості вітру. У альпініста, який потрапив в таку м'ясорубку, не залишається шансів на порятунок. Це одна з найбільш смертоносних вершин світу. Відомо, що навантаження, які переживає людський організм на вершині, можна порівняти з тими, які люди відчули б на вершині гори Еверест.



Гора Вашингтон / wiki-turizm.ru

Долина смерті, Росія

Це розлом земної кори, через який виходять отруйні гази. Розташований він в Кроноцькому заповіднику на Камчатці. Місцевість біля річки Гейзерної є підніжжям вулкану. Саме жерло спить, але тріщини на дні долини-розлому куряться. Ще на підході до долини смерті відчувається сильний запах сірководню, починає паморочитися і боліти голова. Дослідники з'ясували, що до повільно чинних вулканічних газів домісилися ще ціанисті сполуки. Велике скупчення отрут в маловітрянній низині, має вбивчо-токсичну дію, як для тварин, так і для людей.



Долина смерті / mapme.club

Печера кристалів, Мексика

Печера була виявлена у 2000 році, вона розташована на глибині всього 300 метрів під гірським містом Найка. Особливість цієї печери в тому, що температура в ній сягає +58 градусів Цельсія, а вологість — до 100%. За таких умов у легенях починає моментально конденсуватися вода і людина практично відразу гине. Печера – родовища найбільших кристалів в світі, які сформовані з селеніту (різновид гіпсу), вони можуть важити десятки тонн. Для перебування в ній використовують додаткове обладнання, але навіть воно дає можливість перебувати там не більше 20 хвилин. Для того, щоб оформити дозвіл на відвідування цієї печери, можна витратити декілька років.



Печера кристалів / postila.ru

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Озеро Кавах-Іджен, Індія

На сході індонезійського острова Ява розташована ще одна кислотна водойма – вулканічне озеро Кавах, наповнене соляною кислотою. Причина цього – хлороводень, який виділяється з жерла вулкана на глибині близько 200 метрів. Вода в цьому озері – сягає 60 градусів Цельсія, але навіть торкатися її не бажано, оскільки ця рідина більш їдка, ніж сірчана кислота в електричному акумуляторі. Місце дуже приваблює туристів, які люблять дивитися на "електричне полум’я", – отруйно-синій вогонь, який з’являється під час загоряння сірки. Проте, перебувати тут довго і тим більше без протигазів – небезпечно для здоров’я.

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Озеро Кавах-Іджен / elementy.ru

Бермудський трикутник, Атлантичний океан

Найнебезпечніші місця на планеті – паранормальні, такі як Бермудський або Диявольський трикутник між американською Флоридою, острівною державою Пуерто-Ріко і Бермудськими островами. Таємничість стала згущуватися з 1950, коли опублікували матеріали про безслідне зникнення в 1945 році 14 військових літаків "Евенджер". З спрямованих на пошуки – 1 гідролітак не повернувся на базу. У 1965 пропав літак, на борту якого був екіпаж з 10 осіб. За 100 років накопичилося близько 100 фактів розчинення в просторі в одних і повітряних суден, ще більше набралося випадків зникнення команди, пасажирів справних кораблів у відкритому океані. Паранормальні явища намагалися пояснити: сильні шторми, 30-метрові хвилі заввишки та інше. Але ці доводи звучать непереконливо, коли свідки в подробицях описують часові аномалії в Бермудському трикутнику: телепортацію в інші місця і назад, поява непізнаних об'єктів.



Бермудський трикутник / ar25.org

Цікавтеся цими особливими місцинами, але якщо наважитесь відвідати їх – будьте обережними і пам'ятайте: безпека понад усе!