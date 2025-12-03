Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Які напрямки стануть популярними у 2026 році серед туристів?

Тікток опублікував свій список найтрендовіших напрямків для подорожей у 2026 році, і серед фаворитів є як маловідомі європейські містечка, так і несподівані локації у Великій Британії.



Трендові напрямки серед туристів у 2026 році / фото Depositphotos

Платформа відзначає, що інтерес до святкового контенту зріс більш ніж вдвічі, а користувачі все частіше шукають незвичні маршрути. Серед них: Ліхтенштейн із його казковими гірськими пейзажами, Франкфурт, як нова альтернатива популярним німецьким містам, а також озера Сент-Ендрюс у Кенті, відомі своїми бірюзовими водами та активним відпочинком.

Популярність набирає й Італія: Мілано Маріттіма на узбережжі Адріатики та Болонья, яку дедалі частіше обирають замість Венеції чи Риму завдяки доступним рейсам. Також серед лідерів пошуку: Копенгаген, Будапешт, Флоренція, Неаполь, Малага й Коста-Брава.

Окремий тренд 2026 року – це екстремальні одноденні поїздки. Популярні напрямки для таких блискавичних подорожей: Барселона, Берлін, Венеція, різдвяні ринки Франції, а інколи навіть Бахрейн.

Цікаво, що для одноденних поїздок існують окремі групи: щоб потрапити до колективу, потрібно пройти невеликий відбір, пише Exstreme Day Trips на своїй сторінці у фейсбуці. Попри це, для багатьох це залишається захопливою можливістю.

Це мінімум витрат і максимум емоцій, адже не потрібно платити за готель, а вражень вистачає на повноцінний відпочинок. Попри поширення тренду, експерти не очікують, що авіакомпанії запровадять офіційні "денні квитки", оскільки їм вигідніша поточна система гнучких цін.

Які ще країни будуть популярними у 2026 році?