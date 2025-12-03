Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.
Які напрямки стануть популярними у 2026 році серед туристів?
Тікток опублікував свій список найтрендовіших напрямків для подорожей у 2026 році, і серед фаворитів є як маловідомі європейські містечка, так і несподівані локації у Великій Британії.
Трендові напрямки серед туристів у 2026 році / фото Depositphotos
Платформа відзначає, що інтерес до святкового контенту зріс більш ніж вдвічі, а користувачі все частіше шукають незвичні маршрути. Серед них: Ліхтенштейн із його казковими гірськими пейзажами, Франкфурт, як нова альтернатива популярним німецьким містам, а також озера Сент-Ендрюс у Кенті, відомі своїми бірюзовими водами та активним відпочинком.
Популярність набирає й Італія: Мілано Маріттіма на узбережжі Адріатики та Болонья, яку дедалі частіше обирають замість Венеції чи Риму завдяки доступним рейсам. Також серед лідерів пошуку: Копенгаген, Будапешт, Флоренція, Неаполь, Малага й Коста-Брава.
Окремий тренд 2026 року – це екстремальні одноденні поїздки. Популярні напрямки для таких блискавичних подорожей: Барселона, Берлін, Венеція, різдвяні ринки Франції, а інколи навіть Бахрейн.
Цікаво, що для одноденних поїздок існують окремі групи: щоб потрапити до колективу, потрібно пройти невеликий відбір, пише Exstreme Day Trips на своїй сторінці у фейсбуці. Попри це, для багатьох це залишається захопливою можливістю.
Це мінімум витрат і максимум емоцій, адже не потрібно платити за готель, а вражень вистачає на повноцінний відпочинок. Попри поширення тренду, експерти не очікують, що авіакомпанії запровадять офіційні "денні квитки", оскільки їм вигідніша поточна система гнучких цін.
Які ще країни будуть популярними у 2026 році?
Ми вже детально розповідали про топ країн для подорожей у 2026 році. Наприклад, Японія відома своїм бурхливим нічним життям у Токіо та старовинною спадщиною Кіото, а Окінава – це острівний рай з блакитними водами, білим піском та джунглями Іріомоте.
Або ж, дізнайтесь про відпочинок у Португалії, а саме, чому він дешевший за ту ж Іспанію. Вона пропонує жарке літо, м'яку зиму, а Північ країни трохи прохолодніший та дощовий. Для пенсіонерів та віддалених працівників це стає привабливим варіантом.