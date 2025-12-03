Британська туристична асоціація ABTA опублікувала звіт про тенденції в туризмі на 2026 рік, пише 24 Канал. У ньому йдеться, що вересень стає дедалі популярнішим місяцем для подорожей.

Коли найкраще їхати на відпочинок у 2026 році?

Популярність першого місяця осені пояснюють такими факторами, як тепла погода та "вигідні пропозиції", оскільки вересень не входить до пікового сезону шкільних канікул.

Дослідники зазначили, що "можливо, не дивно, що саме люди без дітей визнали вересень надзвичайно популярним часом для подорожей за кордон".



Варто зазначити, деякі напрямки, як-от Кариби, Флорида та Мексика, часто мають дешевші ціни у вересні. Це зумовлено тим, що вересень часто припадає на сезон дощів та ураганів, тому туристи ризикують не отримати того чудового сонця, яке собі уявляють.

Куди поїхати у вересні?

Видання Express розглянуло кілька найкращих місць для теплої та сонячної відпустки у вересні.

Італія

Вересень – ідеальний час, щоб відвідати барвисті селища на узбережжі Амальфі. Температура повітря вдень все ще коливається в межах 20 – 28 градусів.

Тож, якщо правильно розрахувати час, ви зможете провести день, прогулюючись містечками, а потім знайти шезлонг і парасольку на пляжі, щоб погрітися в променях сонця після обіду.

Іспанія

Популярні курорти, такі як Коста-дель-Соль і Коста-Дорада, на початку осені все ще мають середню температуру 27 градусів вдень і близько 18 градусів ввечері. Це ідеальна погода для відпочинку на пляжі, прогулянок по набережній або вечері на свіжому повітрі.

Тим, хто віддає перевагу міському відпочинку, слід знати, що в Іспанії може бути досить спекотно: середня температура в Севільї становить 33 градуси, а в Мадриді – близько 28 градусів.



Також є Балеарські та Канарські острови, на яких панує спекотна погода, є піщані пляжі та бурхливе нічне життя.

Туреччина

Популярні морські курорти, такі як Бодрум, можуть похвалитися середньою температурою 31 градусів у вересні.

Тому, якщо ви хочете провести відпустку біля басейну та моря, Туреччина може стати ідеальним місцем. Готелі та ресторани менш завантажені, ніж у пік літнього сезону, через що часто можна знайти привабливі пропозиції на відпочинок за системою "все включено".

Серед інших напрямків, які варті уваги у вересні, є Хорватія, острови Греції та Марокко.

Які тенденції у туризмі на 2026 рік?