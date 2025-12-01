У 2026 році найкращим місцем для виходу на пенсію назвали Грецію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на щорічний глобальний індекс пенсійного забезпечення International Living 2026.

Яка країна світу найкраща для пенсіонерів?

Як пише Express, Греція вперше в історії посіла перше місце в рейтингу завдяки доступному способу життя, приватній охороні здоров'я, доступним візовим опціям і завидному середземноморському клімату.

Греція – це місце, де стародавня історія поєднується із сучасним комфортом: сонячні острови, гірські села та жваві міста. Життя тут спокійне, доступне та багате на традиції. Від Афін до Корфу, кожен куточок дарує відчуття вічного середземноморського шарму,

– йдеться на сайті International Living.

Виконавчий редактор International Living заявив, що підйом Греції на перше місце знаменує зміну в європейському пенсійному ландшафті

За його словами, протягом багатьох років лідирували Португалія та Іспанія, але останні зміни у візовому режимі та зростання витрат змушують пенсіонерів шукати інші місця.

Греція зараз пропонує те, що шукають багато хто – красиву, гостинну та доступну європейську базу з доступними варіантами проживання та способом життя, який здається багатим у всіх сенсах,





Греція / Фото Pexels

Країна отримала високі оцінки в категоріях клімат, охорона здоров'я та житло. Ці ключові показники можуть допомогти тим, хто вирушає до Греції, почуватися як вдома.

Їхня програма "Золота віза", яка надає право на проживання в обмін на інвестиції в нерухомість, залишається однією з найдоступніших в Європі, особливо зараз, коли Португалія посилила свої правила.

Кореспондентка видання в Греції Ліна Горнер чотири роки тому разом із чоловіком переїхала на пенсію на Корфу. Вони комфортно живуть на 2900 – 3000 євро на місяць. Оренда будинку на березі моря може коштувати від 600 до 1000 євро на місяць.

Говорячи про своє нове життя, Ліна сказала, що "Греція тихо змінює твій спосіб життя".

Окрім Греції, у першій п'ятірці також знайшлося місце для Панами, Коста-Рики, Португалії та Мексики.

