Крит, Корфу та Санторіні – одні з найпопулярніших островів Греції. Кожен острів щороку приймає мільйони туристів, які насолоджуються ідеальними білосніжними пляжами та блакитними водами. Однак популярні острови – це часто про натовпи як влітку, так і частково восени, розповідає 24 Канал з посиланням на Express.

Де у Греції можна відпочити без натовпів і з теплом восени?

У Греції є не один острів, що приймає небагато туристів, але про них мандрівники вже помалу дізнаються. Тим часом цей клаптик землі залишається маловідомим, хоча там неймовірно гарно та дуже тепло ще восени.

Сімі – це порівняно невеличкий острів, який називають "прихованою перлиною" Егейського моря. Однією з родзинок острова є його жвава гавань з барвистими неокласичними будівлями, що розташовані на схилі пагорба.

Де розташований острів Сімі: карта

Майже все населення Сімі зосереджене в однойменному містечку на півночі. Станом на 2011 рік на острові проживало всього 2590 осіб.

Вересень – ідеальний місяць для відпочинку на Сімі, адже температура там тримається ще на рівні +28 градусів. Одним із найпопулярніших пляжів на острові є Нос, особливо для поціновувачів різних видів водного спорту. А найкращим піщаним місцем на острові вважають узбережжя біля затоки Святого Георгія.

Затока має дуже високу оцінку на популярному туристичному сайті TripAdvisor – 4,6. Відпочивальники захоплено відгукуються про кришталево чисті блакитні води пляжу.

Краса затоки Святого Георгія: відео

Гарний пляж із теплою водою, ідилічне місце для пар, навіть для сімей. Я дуже рекомендую його! Ми поїхали на приватному човні, щоб пірнути в блакитні води, і чудово провели час,

– написав один турист.

Ще один відвідувач додав, що вода там чудова, а купання у ній приємне, особливо у спеку. Чимало туристів порадили прогулянку на човні.