Яке є недооцінене європейське місто, де майже немає туристів?

Маленьке прибережне місто Ізола у Словенії потрапило до списку найкращих напрямків для подорожей 2026 року.

Ізола, чому варто відвідати / фото TripAdvisor

Ізола – це справжнє сяйво словенського узбережжя. Темп життя тут повільний, а місто спокійне й затишне, ідеальне для тих, хто хоче уникнути натовпів туристів. Воно захоплює венеціанською архітектурою, вузькими звивистими вулицями, затишними кафе та ресторанами. Обов'язково варто піднятися на дзвіницю церкви Святого Маврикія, адже звідти відкривається панорамний вид на місто та море.

Любителі пляжного відпочинку оцінять пляж Світильник – це один з найкрасивіших на узбережжі, із чистими туалетами, маленькими барами та можливістю взяти шезлонг або відпочивати просто на траві.

Пляж Світильник / фото TripAdvisor

На TripAdvisor туристи залишають позитивні відгуки та оцінки, підкреслюючи, що пляж є недооціненим серед інших:

Чудове розташування пляжу в Словенії. Ми були на пляжі в Пірані, Копері та Фієзі, але цей пляж найкращий,

– пише відгук Mirjam.

