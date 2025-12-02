Цікава локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на The Guardian.

Який маршрут в Англії здивує навіть досвідченого мандрівника?

Маршрут "Північні Пенніни" проведе вас крізь одні з найменш відомих, але неймовірно красивих куточків Англії. Він розпочинається й закінчується в Епплбі-ін-Вестморленд і пролягає через Камбрію, Дарем та Нортумберленд, а також частину національного парку Йоркшир-Дейлз.

Чарівні краєвиди / фото TripAdvisor

На шляху туристів чекають золоті ліси, високі пагорби, болота, річкові долини та мальовничі села. Ви побачите водоспад High Force, знамениті пагорби Cross Fell і High Cup Nick, а також Nine Standards. Маршрут розбитий на 14 частин, які зручно проходити як денні прогулянки або поєднувати у багатоденні походи, а більшість з них має доступ до громадського транспорту та місць для ночівлі.

Серед поселень на маршруті є Алстон у Камбрії, найвище ринкове місто Англії, зі своїми затишними кафе, незалежними магазинами і новим хостелом, де можна відпочити після тривалої прогулянки. У Бланшленді туристів зустрічають старовинні кам'яні будівлі, чарівні вулички та одні з найтемніших нічних небес у країні, які ідеальні для спостереження за зірками.

Алстон у Камбрії / фото Choosewhere

Ця стежка поєднує дику природу та історію: замки, стародавні римські дороги та кам'яні фермерські будинки – все це створює відчуття повного занурення у краєвиди й культуру Північних Пеннінів.

На TripАdvisor туристи залишають високі оцінки про локацію та зазначають, що це одне з найкращих місць, де відкриваються приголомшливі пейзажі:

Пейзаж справді приголомшливий і цілком може конкурувати з найвідомішими місцями. Шкода лише, що багато хто проїжджає повз так швидко, що навіть не встигає оцінити красу, не кажучи вже про те, щоб справді насолодитися нею,

– пише відгук HolidaymanWashington.

